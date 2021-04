Abril Zamora y su sorprendente cameo en el final de 'Señoras del (h)AMPA'

Amazon Prime Video estrenó el pasado viernes 9 de abril la segunda parte de la segunda temporada de 'Señoras del (h)AMPA', que terminaba siendo su final después de que Mediaset España desvelara que no iba a producir una tercera temporada de la ficción. Estos seis últimos episodios han contado con una sorpresa para los más fans de la serie, que se ha producido en forma de cameo.

Abril Zamora junto a las protagonistas de 'Señoras del (h)AMPA'

El último episodio, que empezaba con los personajes de Malena Alterio, Toni Acosta y Mamen García en un calabozo, después de entregarse a la policía y confesar que ellas eras las señoras que protegían el barrio, una nueva compañera se unió a la celda, y no era otra que una prostituta detenida, que estaba interpretada por la actriz Abril Zamora.

Abril Zamora, guionista de éxito

Este cameo no sería tan especial si no fuera porque la actriz es una de las creadoras de la serie, que escribió junto a Carlos del Hoyo los primeros 13 episodios de la serie. Y aunque la guionista decidió abandonarla una vez terminada la primera temporada para dedicarse a otros proyectos de su vida profesional, no se desvinculó del todo del formato, ya que fue la directora del primer capítulo de la segunda tanda, y cierra un círculo con esta aparición especial en su final.

Hay que recordar que, tras escribir 'Señoras del (h)AMPA', Abril también ha sido guionista de la segunda temporada de 'Élite', y que además, ahora se encuentra inmersa en la producción de 'Todo lo otro', una nueva serie que prepara para HBO España, y de la que no solo es creadora y guionista, sino que también la protagoniza. En esta nueva serie se acompañará de compañeros que han pasado por la ficción de Telecinco como Juan Blanco, Nuria Herrero, Marta Belenguer o Lorena López.