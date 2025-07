Abril Zamora explica la razón tras su baja de 'OT 2025': "Fue una decisión muy complicada"

Por Beatriz Prieto |

Hace poco más de veinticuatro horas,que estarán a cargo de los nuevos concursantes, a falta de cerrar el casting final. Una lista en la que, cuya clase de interpretación estará a cargo ahora de La Dani, razón por la que

"No voy a estar en la nueva edición de 'OT', pero no me la pienso perder. Estoy segura de que va a ser una edición espectacular", escribía Zamora en una publicación en su cuenta de Instagram. En ella, la catalana manifestaba su agradecimiento tanto a Prime Video como a Gestmusic "por haberme dado esta oportunidad maravillosa", al igual que deseaba "todo lo mejor" para sus ahora excompañeros.

Abril Zamora junto al resto del profesorado de 'OT 2023'

"Nadie mejor que La Dani para coger el relevo", defendía además la actriz, cuyas palabras acompañaban a un vídeo en el que la intérprete aclaraba a sus seguidores la razón por la que no podía formar parte del talent. "Me da muchísima pena, me da muchísima tristeza. He recibido muchísimos mensajes preguntándome por qué no voy a estar y otros diciéndome cosas preciosas, y estoy muy agradecida", arrancaba la catalana.

Ante estas reacciones y "por respeto a los seguidores y seguidoras del programa, me parecía guay explicar por qué no voy a estar en la nueva edición", prosiguió Zamora. "No voy a estar porque tengo un trabajo como actriz en Madrid y no lo puedo combinar o apañar. Ese es el único motivo", aclaró la actriz, sobre "una decisión que fue muy complicada para mí, muy dolorosa también".

Abril Zamora junto a los concursantes de 'OT 2023' durante una de sus clases

"Siento no poder estar"

"Cada vez que veía los castings me daba pena, pero me vine a Madrid hace muchos años para hacerme un camino como actriz, tengo un trabajo como actriz aquí, que me hace muy feliz y tuve que tomar una decisión", añadió Zamora. Una elección que la actriz reconoció haber tomado "por la chica que fui de 20 años que se vino a Madrid a buscarse la vida": "Voy a estar en el teatro, haciendo cabaret, y me hace muchísima ilusión".

"Espero que todo el mundo lo entienda, porque lo que más miedo me daba era decepcionar y que la gente se enfadara conmigo. Lo siento muchísimo, siento no poder estar", remató Zamora, antes de reiterar las palabras de cariño y agradecimiento. "Para mí estar como profesora de interpretación en 'OT' ha sido una de las experiencias más chulas que me han pasado. Estoy súper contenta y súper orgullosa y me llevo cosas muy positivas, entre ellas grandes amigos y amigas", remató la catalana.