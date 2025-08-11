Por Julia Almazán Romero |

El plató de HaAh HaGadol, la versión isrealí de ' Gran Hermano ', ha sido escenario este fin de semana de una. Durante la conexión con la casa, varios activistas de la ONG Standing Together burlaron la seguridad y se sentaron en medio del escenario, con, para pedir el cese de la ocupación y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás.

Reshet 13, la cadena privada que emite el programa, cortó la señal de forma inmediata. En sus redes sociales, los manifestantes compartieron el momento con mensajes muy contundentes: "¡Acabad con esta locura! Anoche interrumpimos la transmisión en directo de 'Gran Hermano Israel' para pedir por el fin del conflicto en Gaza y por el rescate de los rehenes".

Los activistas salieron en directo durante la emisión de 'Gran Hermano' en el canal Reshet 13

En ese comunicado, la ONG subrayaba que "a solo una hora de los estudios de televisión, los gazatíes están siendo bombardeados, desplazados y pasando hambre. Los rehenes han sido abandonados a su suerte. Todo por el plan de ocupación de Gaza de nuestro gobierno mesiánico. No podemos seguir con el día a día, como si no pasase nada. ¡Tenemos que detener esta catástrofe!".

La protesta estaba planificada desde hace meses, según confirmó Eliah Levin, responsable de la sección estudiantil de Standing Together. "Tiene que ver con lo que simboliza 'Gran Hermano'. Ese momento de 'no pensar en nada', dejar el drama de lado y desconectar'", explicó al diario Haaretz. Levin recordó que 50 rehenes continúan en Gaza y criticó la falta de interés del Ejecutivo de Netanyahu en su rescate.

Eliah Levin recuerda la que no hay que olvidar lo que está ocurriendo en Gaza

Un clima político cada vez más tenso

La acción en el plató se suma a un ambiente de creciente oposición al plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de ocupar por completo la Franja de Gaza. Por otro lado, las familias de los rehenes han convocado una huelga general para el próximo 17 de agosto, a la que se ha sumado la oposición política, en un país cada vez más dividido sobre el rumbo del conflicto y la gestión del Gobierno.