Por Sandra Alcaide Barrón |

Almudena Ariza , la corresponsal de TVE en Jerusalén, se ha visto en la obligacióndel periodista Joan Maria Piqué a través de X. En su publicación, el periodista catalánal no considerarla imparcial en su manera de informar sobre el conflicto israelí-palestino.

"Se te envía allá y se te paga con fondos públicos para que expliques la verdad, no tus discursos de activista. Has tomado partido por uno de los bandos y esto te incapacita como periodista. No estás en condiciones de ofrecer un relato imparcial. Totalmente fuera de lugar. La dirección de RTVE debería relevarte inmediatamente", declaraba el exjefe de prensa de Artur Mas desde su perfil de X.

Almudena Ariza informando sobre la última hora del genocidio en Gaza

A lo que horas más tarde respondía la reportera, sin dejarse llevar por miedos ni presiones: "Yo no puedo ser neutral ante la masacre de civiles. Ningún periodista honesto debería serlo. Eso no es activismo, es ética profesional. Informar sobre crímenes y sufrimiento civil es una obligación, no una opción. Y eso es precisamente lo que debe hacer un periodista de servicio público".

Por si no fuera suficiente esta respuesta, a las horas volvió a citar el mismo tweet del periodista. "Un señor con 17 años en Comunicación Política e Institucional y en la primera línea de la política catalana, con peso e influencia, ha decidido señalarme públicamente y pedir mi relevo, arrobando a mis jefes y al Consejo de RTVE. Yo, voy a seguir haciendo mi trabajo: informar con rigor sobre los crímenes de guerra en Gaza y las violaciones de derechos humanos. No será la presión política lo que me haga callar, señor Piqué", alegó Almudena Ariza a favor de su labor periodística cubriendo el genocidio.

¿Qué le ha pasado a Greta Thunberg en Israel?

Greta Thunberg formaba parte del grupo de activistas que habían puesto rumbo a la franja de Gaza en el velero 'Madleen', en el cual también viajaba el español Sergio Toribio. El barco en el que navegaban fue interceptado por las autoridades israelíes en la madrugada del lunes 9 de junio, impidiendo de esta forma que llegaran con suministros para la población palestina.

La activista sueca ha sido liberada y deportada este martes 10 de junio, tal y como ha publicado el Ministerio de Exteriores de Israel, no sin antes haber obligado a la tripulación a ver vídeos de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Además, el ministerio israelí ha confirmado que todos los participantes serán deportados desde el aeropuerto Ben Gurión, aunque algunos podrían ser llevados a juicio si se niegan a firmar su salida voluntaria.