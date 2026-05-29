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Audiencias 'Tu cara me suena' domina la noche y '¡De Viernes!' sube

AUDIENCIAS JUEVES 28 DE MAYO

'Supervivientes' lidera con un 17% y 'Horizonte' sube y se acerca al millón con un 12,8%

El cine de La 1 se queda con un 9,3%, mientras que 'Servicio Secreto by Chicote' asciende 1,2 puntos en una semana en laSexta. Antena 3 lidera con un 13,5%.

'Supervivientes' lidera con un 17% y 'Horizonte' sube y se acerca al millón con un 12,8%
Por RedacciónPublicado: Viernes 29 Mayo 2026 09:08

Audiencias Jueves 28 de Mayo de 2026

  • logoantena3

    13,5%

  • logola1

    11,6%

  • logotelecinco

    10,3%

  • logocuatro

    7,6%

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    5,8%

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    3,8%

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    0,0%

Mediaset España vuelve a dominar la noche del jueves, una tendencia que ya encadena varias semanas consecutivas. El liderazgo es nuevamente para 'Supervivientes', que se mantiene muy sólido con un 17% de cuota de pantalla. El reality de Telecinco apenas cede dos décimas respecto a la semana anterior y continúa siendo la oferta más vista del prime time.

La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que mantiene su buena racha en Cuatro y sigue creciendo. El programa de Iker Jiménez suma ocho décimas en una semana, se acerca al millón de espectadores y consolida su mejor momento de la temporada.

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En el tercer puesto se sitúa la película "Llenos de gracia", protagonizada por Carmen Machi, que firma un 9,3% de cuota y algo más de 600.000 espectadores en La 1, manteniéndose en cifras muy similares a las de hace siete días. Por detrás aparece '¿A qué estás esperando?'. La serie de Antena 3 basada en las novelas de Megan Maxwell registra un 7,5% de share y pierde cuatro décimas respecto a la semana pasada.

En la parte baja del ranking, 'Servicio Secreto by Chicote' mejora ligeramente sus resultados en laSexta al subir 1,2 puntos y alcanzar un 3,9% de cuota de pantalla. Por su parte, 'Órbita Laika' se queda con un 2,8% en La 2.

En el access prime time, 'El hormiguero' continúa liderando con un 13,2% de share y cerca de 1,6 millones de espectadores, aunque pierde casi un punto respecto a la semana anterior. 'La revuelta' conserva la segunda posición con un 11,4%, cuatro décimas menos que hace siete días. Por detrás, el avance de 'Horizonte' en Cuatro vuelve a destacar con un 9,9%, superando tanto al resumen exprés de 'Supervivientes' en Telecinco, que marca un 9%, como a otras ofertas de la franja. Más abajo, 'El intermedio' se impone a 'Cifras y letras' con un 6,5% frente al 5,8% que registra el concurso de La 2.

José Cabrera en 'Horizonte'
José Cabrera en 'Horizonte'

Prime time

La 1

La revuelta 1.260.000 11,4%

El cine que somos 608.000 9,3%

La 2

Trivial Pursuit480.000 5,1%

Cifras y letras643.000 5,8%

Órbita Laika309.000 2,8%

En portada 223.000 2,6%

Antena 3

El hormiguero 1.483.000 13,2%

¿A qué estás esperando?585.000 7,5%

Cuatro

First Dates449.000 4,8%

Horizonte: avance1.100.000 9,9%

Horizonte948.000 12,8%

Telecinco

Supervivientes express1.005.000 9,0%

Supervivientes979.000 17,0%

laSexta

El intermedio723.000 6,5%

Servicio secreto x Chicote306.000 3,9%

Francisco Ortiz y Rubén Cortada en '¿A qué estás esperando?'
Francisco Ortiz y Rubén Cortada en '¿A qué estás esperando?'

Late night

  • La reposición de '¿A qué estás esperando?' cae medio punto en una semana en el late night
  • 'Callejeros' destaca en Cuatro mejorando tres puntos en una semana
  • "Que baje Dios y lo vea" cae tres puntos respecto a "Mamá no EnRedes" en La 1
La 1

El cine que somos 2 163.000 6,5%

La 2

El cine de la 2: pelic 75.000 1,6%

Cine 35.000 1,6%

Antena 3

¿A qué estás esperando?166.000 4,0%

Allí abajo 67.000 3,2%

Cuatro

Callejeros 228.000 7,9%

En el punto de mira 116.000 7,1%

Telecinco

Gran Madrid Show157.000 9,4%

laSexta

Servicio secreto x Chicote114.000 3,4%

Pesadilla en la cocina79.000 4,7%

El duque de Carril se enfrenta a Alonso enfrente de Vera en 'La promesa'
El duque de Carril se enfrenta a Alonso enfrente de Vera en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano778.000 9,6%

Valle Salvaje668.000 9,8%

La promesa783.000 11,9%

Malas lenguas705.000 10,8%

Aquí la Tierra904.000 12,0%

La 2

Saber y ganar696.000 7,8%

Grandes documentales345.000 4,4%

Escocia, un año salvaje 363.000 4,5%

Escapadas por los pelos en la naturaleza309.000 4,2%

Malas lenguas462.000 6,9%

Sukha168.000 2,6%

Trivial Pursuit199.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.248.000 14,7%

Y ahora Sonsoles742.000 10,9%

Pasapalabra1.487.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira549.000 7,0%

Lo sabe no lo sabe355.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo648.000 8,3%

El diario de Jorge702.000 10,7%

¡Allá tú!799.000 11,1%

laSexta

Zapeando484.000 5,8%

Más vale tarde355.000 5,3%

Entrevista 462.000 7,2%

La Sexta Clave377.000 4,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1348.000 17,3%

Entrevista 307.000 15,1%

Mañaneros 360456.000 15,1%

Mañaneros 360963.000 11,9%

La 2

Curiosidades naturales de David Attenborough 8.000 0,9%

Ruralitas24.000 1,8%

Los recién llegados de la naturaleza 41.000 2,1%

España pueblo a pueblo 40.000 2,0%

Aquí hay trabajo20.000 0,9%

La aventura del saber36.000 1,6%

Las recetas de Julie 53.000 2,2%

El western de la 2 87.000 2,7%

El cazador98.000 1,6%

El cazador264.000 3,0%

Antena 3

Espejo público327.000 13,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 854.000 18,0%

La ruleta de la suerte1.553.000 21,2%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,3%

¡Toma salami! 27.000 1,9%

Alerta Cobra 30.000 1,6%

Alerta Cobra 37.000 1,9%

Alerta Cobra 43.000 2,0%

En boca de todos329.000 10,8%

Telecinco

La mirada crítica200.000 10,5%

El programa de AR301.000 13,4%

Vamos a ver358.000 10,7%

El precio justo549.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning160.000 10,5%

Aruser@s235.000 11,1%

Al rojo vivo287.000 7,8%

Informativos

En la sobremesa del jueves, el dato más llamativo respecto a hace siete días es el retroceso de Antena 3: 'Antena 3 noticias 1' cede 0,7 puntos hasta el 22,9%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo de la franja. Quien más sube es 'Noticias Cuatro 1', que gana 1,7 puntos y escala hasta el 9,7%, su mejor registro reciente en esta franja. 'Telediario 1', por su parte, pierde 1,0 punto y se queda en el 13,0%, alejándose algo más del segundo puesto.

En la noche, el contraste semanal más notable lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que cae 1,6 puntos hasta el 19,3% tras el fuerte dato de la semana pasada, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto con claridad. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 21:00' remonta 1,6 puntos y sube hasta el 8,9%, su mejor evolución semanal de la jornada. 'laSexta noticias 20h' también retrocede con fuerza, perdiendo 1,0 punto para quedarse en el 6,6%.

La 1

Informativo territorial 1829.000 13,2%

Telediario 11.193.000 13,0%

Informativo territorial 2933.000 10,4%

Telediario 21.132.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana308.000 16,4%

Antena 3 noticias 12.103.000 22,9%

Antena 3 noticias 21.774.000 19,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1691.000 9,7%

El desmarque Cuatro 1439.000 4,8%

Noticias Cuatro 2363.000 5,2%

Telecinco

El matinal106.000 8,7%

Informativos Telecinco 15:00814.000 8,9%

Informativos Telecinco 21:00798.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h639.000 7,7%

laSexta noticias: Jugones453.000 4,9%

laSexta noticias 20h464.000 6,6%

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