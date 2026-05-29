'Supervivientes' lidera con un 17% y 'Horizonte' sube y se acerca al millón con un 12,8%

Por Redacción |

Mediaset España vuelve a dominar la noche del jueves, una tendencia que ya encadena varias semanas consecutivas. El liderazgo es nuevamente para 'Supervivientes', que se mantiene muy sólido con un 17% de cuota de pantalla. El reality de Telecinco apenas cede dos décimas respecto a la semana anterior y continúa siendo la oferta más vista del prime time.

La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que mantiene su buena racha en Cuatro y sigue creciendo. El programa de Iker Jiménez suma ocho décimas en una semana, se acerca al millón de espectadores y consolida su mejor momento de la temporada.

En el tercer puesto se sitúa la película "Llenos de gracia", protagonizada por Carmen Machi, que firma un 9,3% de cuota y algo más de 600.000 espectadores en La 1, manteniéndose en cifras muy similares a las de hace siete días. Por detrás aparece '¿A qué estás esperando?'. La serie de Antena 3 basada en las novelas de Megan Maxwell registra un 7,5% de share y pierde cuatro décimas respecto a la semana pasada.

En la parte baja del ranking, 'Servicio Secreto by Chicote' mejora ligeramente sus resultados en laSexta al subir 1,2 puntos y alcanzar un 3,9% de cuota de pantalla. Por su parte, 'Órbita Laika' se queda con un 2,8% en La 2.

En el access prime time, 'El hormiguero' continúa liderando con un 13,2% de share y cerca de 1,6 millones de espectadores, aunque pierde casi un punto respecto a la semana anterior. 'La revuelta' conserva la segunda posición con un 11,4%, cuatro décimas menos que hace siete días. Por detrás, el avance de 'Horizonte' en Cuatro vuelve a destacar con un 9,9%, superando tanto al resumen exprés de 'Supervivientes' en Telecinco, que marca un 9%, como a otras ofertas de la franja. Más abajo, 'El intermedio' se impone a 'Cifras y letras' con un 6,5% frente al 5,8% que registra el concurso de La 2.

José Cabrera en 'Horizonte'

Prime time

La 1

La revuelta Belén Rueda 1.260.000 11,4% El cine que somos Llenos de gracia 608.000 9,3%

La 2

Trivial Pursuit480.000 5,1% Cifras y letras643.000 5,8% Órbita Laika309.000 2,8% En portada La dieta del pinchazo 223.000 2,6%

Antena 3

El hormiguero Lydia Bosch y Julio Peña 1.483.000 13,2% ¿A qué estás esperando?585.000 7,5%

Cuatro

First Dates449.000 4,8% Horizonte: avance1.100.000 9,9% Horizonte948.000 12,8%

Telecinco

Supervivientes express1.005.000 9,0% Supervivientes979.000 17,0%

laSexta

El intermedio723.000 6,5% Servicio secreto x Chicote306.000 3,9%

Francisco Ortiz y Rubén Cortada en '¿A qué estás esperando?'

Late night

La reposición de '¿A qué estás esperando?' cae medio punto en una semana en el late night

'Callejeros' destaca en Cuatro mejorando tres puntos en una semana

"Que baje Dios y lo vea" cae tres puntos respecto a "Mamá no EnRedes" en La 1

La 1

El cine que somos 2 Que baje Dios y lo vea 163.000 6,5%

La 2

El cine de la 2: pelic Victim (2024) 75.000 1,6% Cine Oppenheimer 35.000 1,6%

Antena 3

¿A qué estás esperando?166.000 4,0% Allí abajo Mi gran boda vasca 67.000 3,2%

Cuatro

Callejeros Sin dormir 228.000 7,9% En el punto de mira Adictos a los medicamentos 116.000 7,1%

Telecinco

Gran Madrid Show157.000 9,4%

laSexta

Servicio secreto x Chicote114.000 3,4% Pesadilla en la cocina79.000 4,7%

El duque de Carril se enfrenta a Alonso enfrente de Vera en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

'La promesa' se deja 1,3 puntos respecto al pasado jueves en La 1

'Y ahora, Sonsoles' aumenta 1,5 puntos en una semana en Antena 3

'El tiempo justo' en Telecinco sube y aumenta la distancia sobre 'Todo es mentira' en Cuatro

La 1

Directo al grano778.000 9,6% Valle Salvaje668.000 9,8% La promesa783.000 11,9% Malas lenguas705.000 10,8% Aquí la Tierra904.000 12,0%

La 2

Saber y ganar696.000 7,8% Grandes documentales345.000 4,4% Escocia, un año salvaje Primavera 363.000 4,5% Escapadas por los pelos en la naturaleza309.000 4,2% Malas lenguas462.000 6,9% Sukha168.000 2,6% Trivial Pursuit199.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.248.000 14,7% Y ahora Sonsoles742.000 10,9% Pasapalabra1.487.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira549.000 7,0% Lo sabe no lo sabe355.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo648.000 8,3% El diario de Jorge702.000 10,7% ¡Allá tú!799.000 11,1%

laSexta

Zapeando484.000 5,8% Más vale tarde355.000 5,3% Entrevista Emiliano García-Page 462.000 7,2% La Sexta Clave377.000 4,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1348.000 17,3% Entrevista Ernest Urtasun 307.000 15,1% Mañaneros 360456.000 15,1% Mañaneros 360963.000 11,9%

La 2

Curiosidades naturales de David Attenborough Luchadores feroces 8.000 0,9% Ruralitas24.000 1,8% Los recién llegados de la naturaleza Frida, el cachorro de jaguar 41.000 2,1% España pueblo a pueblo Alcañiz-Teruel 40.000 2,0% Aquí hay trabajo20.000 0,9% La aventura del saber36.000 1,6% Las recetas de Julie A la mesa de Guy de Maupassant 53.000 2,2% El western de la 2 Un dólar y una tumba 87.000 2,7% El cazador98.000 1,6% El cazador264.000 3,0%

Antena 3

Espejo público327.000 13,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Fideuá de calamar con huevo frito 854.000 18,0% La ruleta de la suerte1.553.000 21,2%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,3% ¡Toma salami! Políticos 27.000 1,9% Alerta Cobra Bello nuevo mundo 30.000 1,6% Alerta Cobra El equipo 37.000 1,9% Alerta Cobra El equipo (2 parte) 43.000 2,0% En boca de todos329.000 10,8%

Telecinco

La mirada crítica200.000 10,5% El programa de AR301.000 13,4% Vamos a ver358.000 10,7% El precio justo549.000 8,2%

laSexta

Aruser@s el humorning160.000 10,5% Aruser@s235.000 11,1% Al rojo vivo287.000 7,8%

Informativos

En la sobremesa del jueves, el dato más llamativo respecto a hace siete días es el retroceso de Antena 3: 'Antena 3 noticias 1' cede 0,7 puntos hasta el 22,9%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo de la franja. Quien más sube es 'Noticias Cuatro 1', que gana 1,7 puntos y escala hasta el 9,7%, su mejor registro reciente en esta franja. 'Telediario 1', por su parte, pierde 1,0 punto y se queda en el 13,0%, alejándose algo más del segundo puesto.

En la noche, el contraste semanal más notable lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que cae 1,6 puntos hasta el 19,3% tras el fuerte dato de la semana pasada, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto con claridad. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 21:00' remonta 1,6 puntos y sube hasta el 8,9%, su mejor evolución semanal de la jornada. 'laSexta noticias 20h' también retrocede con fuerza, perdiendo 1,0 punto para quedarse en el 6,6%.

La 1

Informativo territorial 1829.000 13,2% Telediario 11.193.000 13,0% Informativo territorial 2933.000 10,4% Telediario 21.132.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana308.000 16,4% Antena 3 noticias 12.103.000 22,9% Antena 3 noticias 21.774.000 19,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1691.000 9,7% El desmarque Cuatro 1439.000 4,8% Noticias Cuatro 2363.000 5,2%

Telecinco

El matinal106.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00814.000 8,9% Informativos Telecinco 21:00798.000 8,9%

laSexta

laSexta noticias 14h639.000 7,7% laSexta noticias: Jugones453.000 4,9% laSexta noticias 20h464.000 6,6%

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