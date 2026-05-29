'Supervivientes' lidera con un 17% y 'Horizonte' sube y se acerca al millón con un 12,8%

Audiencias Jueves 28 de Mayo de 2026
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Mediaset España vuelve a dominar la noche del jueves, una tendencia que ya encadena varias semanas consecutivas. El liderazgo es nuevamente para 'Supervivientes', que se mantiene muy sólido con un 17% de cuota de pantalla. El reality de Telecinco apenas cede dos décimas respecto a la semana anterior y continúa siendo la oferta más vista del prime time.
La segunda posición vuelve a ser para 'Horizonte', que mantiene su buena racha en Cuatro y sigue creciendo. El programa de Iker Jiménez suma ocho décimas en una semana, se acerca al millón de espectadores y consolida su mejor momento de la temporada.
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En el tercer puesto se sitúa la película "Llenos de gracia", protagonizada por Carmen Machi, que firma un 9,3% de cuota y algo más de 600.000 espectadores en La 1, manteniéndose en cifras muy similares a las de hace siete días. Por detrás aparece '¿A qué estás esperando?'. La serie de Antena 3 basada en las novelas de Megan Maxwell registra un 7,5% de share y pierde cuatro décimas respecto a la semana pasada.
En la parte baja del ranking, 'Servicio Secreto by Chicote' mejora ligeramente sus resultados en laSexta al subir 1,2 puntos y alcanzar un 3,9% de cuota de pantalla. Por su parte, 'Órbita Laika' se queda con un 2,8% en La 2.
En el access prime time, 'El hormiguero' continúa liderando con un 13,2% de share y cerca de 1,6 millones de espectadores, aunque pierde casi un punto respecto a la semana anterior. 'La revuelta' conserva la segunda posición con un 11,4%, cuatro décimas menos que hace siete días. Por detrás, el avance de 'Horizonte' en Cuatro vuelve a destacar con un 9,9%, superando tanto al resumen exprés de 'Supervivientes' en Telecinco, que marca un 9%, como a otras ofertas de la franja. Más abajo, 'El intermedio' se impone a 'Cifras y letras' con un 6,5% frente al 5,8% que registra el concurso de La 2.
Prime time
La revuelta 1.260.000 11,4%
El cine que somos 608.000 9,3%
Trivial Pursuit480.000 5,1%
Cifras y letras643.000 5,8%
Órbita Laika309.000 2,8%
En portada 223.000 2,6%
El hormiguero 1.483.000 13,2%
¿A qué estás esperando?585.000 7,5%
First Dates449.000 4,8%
Horizonte: avance1.100.000 9,9%
Horizonte948.000 12,8%
Supervivientes express1.005.000 9,0%
Supervivientes979.000 17,0%
El intermedio723.000 6,5%
Servicio secreto x Chicote306.000 3,9%
Late night
- La reposición de '¿A qué estás esperando?' cae medio punto en una semana en el late night
- 'Callejeros' destaca en Cuatro mejorando tres puntos en una semana
- "Que baje Dios y lo vea" cae tres puntos respecto a "Mamá no EnRedes" en La 1
El cine que somos 2 163.000 6,5%
El cine de la 2: pelic 75.000 1,6%
Cine 35.000 1,6%
¿A qué estás esperando?166.000 4,0%
Allí abajo 67.000 3,2%
Callejeros 228.000 7,9%
En el punto de mira 116.000 7,1%
Gran Madrid Show157.000 9,4%
Servicio secreto x Chicote114.000 3,4%
Pesadilla en la cocina79.000 4,7%
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' se deja 1,3 puntos respecto al pasado jueves en La 1
- 'Y ahora, Sonsoles' aumenta 1,5 puntos en una semana en Antena 3
- 'El tiempo justo' en Telecinco sube y aumenta la distancia sobre 'Todo es mentira' en Cuatro
Directo al grano778.000 9,6%
Valle Salvaje668.000 9,8%
La promesa783.000 11,9%
Malas lenguas705.000 10,8%
Aquí la Tierra904.000 12,0%
Saber y ganar696.000 7,8%
Grandes documentales345.000 4,4%
Escocia, un año salvaje 363.000 4,5%
Escapadas por los pelos en la naturaleza309.000 4,2%
Malas lenguas462.000 6,9%
Sukha168.000 2,6%
Trivial Pursuit199.000 2,6%
Sueños de libertad1.248.000 14,7%
Y ahora Sonsoles742.000 10,9%
Pasapalabra1.487.000 19,9%
Todo es mentira549.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe355.000 5,4%
El tiempo justo648.000 8,3%
El diario de Jorge702.000 10,7%
¡Allá tú!799.000 11,1%
Zapeando484.000 5,8%
Más vale tarde355.000 5,3%
Entrevista 462.000 7,2%
La Sexta Clave377.000 4,3%
Mañana
- 'La hora de La 1' cae 1,5 puntos en una semana pero se mantiene líder a primera hora
- 'Espejo público' se mantiene estable en Antena 3
- 'En boca de todos' en Cuatro sube 2,2 puntos en siete días y supera a 'El precio justo'
La hora de La 1348.000 17,3%
Entrevista 307.000 15,1%
Mañaneros 360456.000 15,1%
Mañaneros 360963.000 11,9%
Curiosidades naturales de David Attenborough 8.000 0,9%
Ruralitas24.000 1,8%
Los recién llegados de la naturaleza 41.000 2,1%
España pueblo a pueblo 40.000 2,0%
Aquí hay trabajo20.000 0,9%
La aventura del saber36.000 1,6%
Las recetas de Julie 53.000 2,2%
El western de la 2 87.000 2,7%
El cazador98.000 1,6%
El cazador264.000 3,0%
Espejo público327.000 13,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 854.000 18,0%
La ruleta de la suerte1.553.000 21,2%
Love Shopping TV3.000 0,3%
¡Toma salami! 27.000 1,9%
Alerta Cobra 30.000 1,6%
Alerta Cobra 37.000 1,9%
Alerta Cobra 43.000 2,0%
En boca de todos329.000 10,8%
La mirada crítica200.000 10,5%
El programa de AR301.000 13,4%
Vamos a ver358.000 10,7%
El precio justo549.000 8,2%
Aruser@s el humorning160.000 10,5%
Aruser@s235.000 11,1%
Al rojo vivo287.000 7,8%
Informativos
En la sobremesa del jueves, el dato más llamativo respecto a hace siete días es el retroceso de Antena 3: 'Antena 3 noticias 1' cede 0,7 puntos hasta el 22,9%, aunque mantiene con comodidad el liderazgo de la franja. Quien más sube es 'Noticias Cuatro 1', que gana 1,7 puntos y escala hasta el 9,7%, su mejor registro reciente en esta franja. 'Telediario 1', por su parte, pierde 1,0 punto y se queda en el 13,0%, alejándose algo más del segundo puesto.
En la noche, el contraste semanal más notable lo protagoniza 'Antena 3 noticias 2', que cae 1,6 puntos hasta el 19,3% tras el fuerte dato de la semana pasada, aunque sigue siendo el informativo nocturno más visto con claridad. En sentido contrario, 'Informativos Telecinco 21:00' remonta 1,6 puntos y sube hasta el 8,9%, su mejor evolución semanal de la jornada. 'laSexta noticias 20h' también retrocede con fuerza, perdiendo 1,0 punto para quedarse en el 6,6%.
Informativo territorial 1829.000 13,2%
Telediario 11.193.000 13,0%
Informativo territorial 2933.000 10,4%
Telediario 21.132.000 12,5%
Noticias de la mañana308.000 16,4%
Antena 3 noticias 12.103.000 22,9%
Antena 3 noticias 21.774.000 19,3%
Noticias Cuatro 1691.000 9,7%
El desmarque Cuatro 1439.000 4,8%
Noticias Cuatro 2363.000 5,2%
El matinal106.000 8,7%
Informativos Telecinco 15:00814.000 8,9%
Informativos Telecinco 21:00798.000 8,9%
laSexta noticias 14h639.000 7,7%
laSexta noticias: Jugones453.000 4,9%
laSexta noticias 20h464.000 6,6%