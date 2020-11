Un actor de 'Euphoria' se hace viral con su reacción al director que le humilló durante un casting

Salir adelante como actor es todo un desafío psicológico para todos aquellos que tratan de perseguir una carrera en la industria del entretenimiento. Por eso no es nada sencillo cuando los castings no salen como a uno le gustaría, pero en el caso del actor Lukas Gage ('Euphoria') ese desenlace desafortunado se ha invertido al publicar un vídeo que no deja muy bien al director que se encontraba al otro lado de la pantalla.

psa if youre a shit talking director make sure to mute ur shit on zoom mtgings pic.twitter.com/PTgMZcRhEw — lukas gage (@lukasgage) November 20, 2020

Durante una reunión a través de Zoom, el joven intérprete se dio cuenta de que el director, cuyo nombre no ha trascendido, había comenzado a hablar de forma despectiva acerca de su apartamento. "Esta pobre gente, viviendo en esos apartamentos diminutos," comentaba el realizador, que no sabía que Gage estaba grabando todo esto y que después lo publicaría en Twitter.

El vídeo acumula en estos momentos más de ocho millones de reproducciones, y se ha hecho viral sobre todo por la reacción del actor. "Ya sé que es un piso de mierda, por eso me tienes que dar el trabajo, para que pueda irme a uno mejor," respondía Gage, que cortaba así al director durante su disculpa, ya que pensaba que estaba silenciado cuando emitió su denigrante juicio de valor.

Maltratados

Aparte de la reacción de Gage, que ha advertido al resto de directores "malhablados" de que deberían silenciarse en este tipo de situaciones, los comentarios de figuras tan relevantes como Judd Apatow o Patrick Wilson no se han hecho esperar, como recoge Deadline. Por su parte, Billy Eichner se ha mostrado muy duro con respecto a la realidad que se vive en el oficio: "A los actores se les suele tratar a menudo, no siempre, como basura, y se aprovechan de ellos porque "tenemos suerte de que nos den el trabajo" y "vamos a aceptarlo igualmente" etc. Es muy jodido."