Tania Medina y Alejandro Nieto pusieron a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones' y desde entonces siguen juntos. A pesar de los baches y las terceras personas que entraron en sus vidas, la pareja ha resuelto todos sus problemas. De hecho, han entrado juntos a 'Supervivientes'. Según ha contado Amor Romeira en 'Ya son las ocho', Tania habría tonteado con otro antes de entrar en el reality.

Adrián Pedraja, el actor con el que Tania Medina habría flirteado antes de 'Supervivientes 2022'

Los primeros rumores se escucharon el pasado 12 de mayo en el programa, donde Marta Peñate soltó la bomba en directo: "Tres semanas antes de entrar aquí ella estuvo flirteando en una discoteca con un actor de otra cadena". La canaria no desveló el nombre del intérprete a Jorge Javier Vázquez, pero confesó que había varias personas delante que vivieron ese momento, entre ellas, Amor Romeira. La ex gran hermana ha confirmado los rumores: "Marta no miente, dice una historia que es verdad. No llegaron a más porque no surgió o porque ella intentó poner el freno".

Estas declaraciones dejaron a todos impactados, ya que Tania siempre defiende su relación y se intenta mostrar como la novia perfecta. Tras corroborar la historia de Peñate, Amor Romeira desveló el nombre: "Tania ha estado tonteando con uno de los actores más guapos de este país: Adrián Pedraja". Según contaron los colaboradores, estuvieron toda la noche hablando hasta que la superviviente le reveló que tenía novio.

Joaquín Prat y su zasca a Marta Peñate

Joaquín Prat ha defendido en el 'El programa de Ana Rosa' la actitud de Tania con respecto a las confesiones de Marta Peñate. El presentador atacó a la concursante con un gran zasca, recordando que ella fue desleal a su expareja, Lester Duque. Además, consideró que "flirtear no es ser infiel o deshonesto con tu pareja". Tanto él como otros colaboradores de plató coincidieron en la opinión de que Marta "va con mala leche", ya que se podría haber ahorrado la información para que esa noticia no afecte en el rendimiento del concurso de sus compañeros.