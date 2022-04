Alejandro Nieto y Tania Medina protagonizan el primer "mantoning" de 'Supervivientes 2022'

Menos de una semana después de que 'Supervivientes 2022' arrancara en el prime time de Telecinco, el reality ya ha tenido su primera "noche de pasión" entre dos de sus concursantes: Alejandro Nieto y Tania Medina. Ambos concursantes disfrutaban de una estancia a solas en una playa "deluxe", tras una prueba de recompensa, experiencia que, al parecer, aprovecharon al máximo.

Alejandro y Tania mantienen relaciones bajo una manta en 'Supervivientes 2022'

La noche del domingo 24 de abril, durante la primera gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', los dos equipos de concursantes se enfrentaron a una prueba de recompensa en la que Nieto triunfó en el grupo de Playa Fatal, mientras que Medina lo hizo en el de Playa Royale. Sin embargo, entre los dos, fue el gaditano quien venció en el duelo, por lo que obtenía así el privilegio de pasar un tiempo en Playa Paraíso, un enclave con distintas comodidades que podría compartir con uno de sus compañeros.

El concursante, por supuesto, manifestó su deseo de compartir la experiencia con su novia, pero el programa dejó en manos de la audiencia que disfrutara de la experiencia con ella o con la persona a la que había nominado, Charo Vega. "Prefiero a Tania para vivir esta experiencia, y es algo para recordar toda la vida", confesaba Nieto, durante la gala, antes de conocer la decisión del público. Por suerte, los espectadores cumplieron el deseo de Nieto con un 58% a favor de Medina, y tanto él como la canaria se establecieron en su "palafito" temporal, a solas.

"Algo haré, seguramente"

Antes de conocer si compartiría o no la playa con su pareja, Nieto conversó con Ion Aramendi, quien quiso saber si creía que "puede ser una noche romántica con ella": "yo lo espero, eso quiero". "¿Habrá cámaras?", preguntaba el gaditano que, al recibir una respuesta afirmativa del presentador, admitió que "si hay cámaras, me lo pienso; si no las hay, habrá fuego". "Tengo familia y está feo... algo haré, seguramente", cedía finalmente Nieto, antes de descubrir una manta con la que "no se ve nada". Fue aprovechando dicha manta, de hecho, como la pareja se dejó llevar a pesar de las cámaras, tal y como desveló 'Ya son las ocho' el 26 de abril. "Como se nota que son los primeros días y todavía tienen ganas", comentaba Alexia Rivas, con humor.