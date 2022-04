A pesar de haber pasado un tiempo a solas en Playa Paraíso con distintos lujos y completamente a solas, los concursantes de 'Supervivientes', Tania Medina y Alejandro Nieto, no se libraron de la tensión de la convivencia en su regreso a sus respectivos enclaves. Tras la separación, la canaria siguió cosechando éxito en sus intentos de conseguir pescado para comer, algo que su novio llegó a atribuirse y que, junto a su "prohibición" de que mostrara lo que él le había "enseñado" a sus compañeros, hizo saltar a Medina ante Nieto.

Tania comparte con Alejandro su enfado por sus comentarios en 'Supervivientes'

"Me tenéis que dar las gracias, vais a comer pescadito gracias a mí", comentó Nieto, hacia el equipo de su pareja, tras dicha conversación en la que se mostró de acuerdo con no enseñar nada más a la canaria, después de su estancia a solas en Playa Paraíso. "Yo pesqué el otro día sola", le recordó Medina, al escuchar sus palabras. "Siempre 'gracias a mí, no sé qué'. Es muy feo, tío. Lo dijiste allí y, ahora, lo dices aquí", le reprochó además la concursante a su novio, ante quien comentó con sarcasmo que "sí, pesco gracias a Alejandro". "Yo no he dicho eso ahora", se defendió el aludido.

Ante ese breve choque, Medina optó por desahogarse con algunas de sus compañeras, ante quienes relató que, durante su estancia en Playa Paraíso, Nieto "me 'enseña' a pescar" con un método que "sabe hacer cualquier persona, pero él dice que es su técnica y que no se la enseñara a nadie ni nada". La concursante, de hecho, no tardó en acudir al encuentro del gaditano para dejarle claro por qué estaba enfadada: "lo primero que me ha molestado es que cada vez que pesco, digas que 'es gracias a mí'. Lo llevas haciendo desde que estamos allí y te he dicho que me molesta". No obstante, Medina reconoció que "lo que más me ha molestado es que tenga que estar en un grupo y Anuar me diga que no quiero enseñarles nada. Coño, es mi grupo". "Yo también me he buscado problemas por enseñarte", protestó Nieto, ante algo que Medina tachó de "horrible", además de pedirle a su pareja que "no lo vuelvas a hacer".

"Ha destacado por ella misma"

"Yo te dije que no enseñaras a tu grupo, yo nunca te dije que no fuera a enseñar al mío", declaró Nieto, en Palapa, tras revivir el momento. Sus palabras despertaron las protestas de los compañeros de Medina y, en medio de la discusión, el concursante argumentó que su petición había sido "con la finalidad de que ella sea mejor que ustedes pescando". Por su parte, la canaria defendió que "me está enseñando a comer, creo que yo os enseñaría a cualquiera, porque es sobrevivir. No lo veo algo negativo", tras lo cual Nieto apuntó que "después rectifiqué" sobre el hecho de compartir con los rivales trucos de pesca. "Tania ha destacado por ella misma, no porque tú le prohíbas eso. Ella pescó antes de que tú le explicaras nada", señaló Anabel Pantoja, en medio de la tensión, en la que Medina también quiso saber si a Nieto le había sentado mal que compartiera con él "lo que me había molestado", momento en que el gaditano se mostró molesto ante la incredulidad de su novia. "Yo quiero una pareja con la que, si tengo un problema, lo hable conmigo", lanzó la canaria, indignada.