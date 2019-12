Hugo Sierra y Adara se reencuentran en 'GH VIP 7': "Estoy dolido y decepcionado, no te voy a mentir"

La noche del jueves 5 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró su decimocuarta gala de la edición, en la que Estela Grande y Adara Molinero eran las últimas nominadas antes de la final. Una ocasión que el programa aprovechó para subir a la casa a Hugo Sierra y Gianmarco Onestini, con el fin de que se encontraran con Molinero, por separado, ante las cámaras, en un orden que estableció la propia concursante, muy nerviosa al descubrir que ambos estaban en la casa. "Es una situación súper dificil para mí, porque necesito hablar con mi pareja. Lo único que puedo decir es que no he podido controlarlo, es algo que ha ido pasando", explicó la concursante al hablar de su estrecha relación con el italiano, antes de optar por reencontrarse primero con Sierra, al que no veía casi desde hacía tres meses.

Hugo Sierra y Adara Molinero durante su encuentro en 'GH VIP 7'

"Venía a verte, a darte un abrazo. No vengo a reprocharte nada. Hay muchas cosas que me han dolido", aseguró Hugo, tras abrazar a la madre de su hijo, quien confesó estar "muy nerviosa". "Esto ha sido todo sin querer", admitió Molinero, antes de cuestionar si realmente quería "tener aquí esta conversación", momento en el que Sierra explicó que la había estado defendiendo hasta que vio sus conversaciones con Maestro Joao y la estrecha relación de Adara. "Hasta ese momento te estaba defendiendo, después no fui más", reconoció el invitado, quien describió la situación como "bastante heavy".

"¿Qué has sentido y qué has pensado?", quiso saber entonces Adara, ante lo que Hugo aseguró que la había defendido "un montón" y reconoció estar "súper nervioso". "Quédate tranquila. Sigue tu concurso. Has patinado, has hecho que no se pueden, pero poco ganamos sin patinar", añadió el invitado, antes de afirmar que ella había "sido la protagonista". "Tú sigue para delante y ya hablaremos", solicitó Sierra, ante lo que Molinero quiso saber si, una vez fuera, quería "hablar las cosas". "Si tú quieres, sí", respondió Hugo. "Estoy dolido y decepcionado, no te voy a mentir. Pero tampoco puedo decir que te haya dejado de amar", añadió el ganador de 'GH Revolution'.

"Yo fui feliz contigo"

Hugo Sierra se despide de Adara con un beso en 'GH VIP 7'

"¿Te has dado cuenta de cosas de cuándo estábamos juntos?", preguntó Adara. "Me di cuenta de todo, pero siempre pensé que lo nuestro era indestructible. Ese fue mi error", reconoció Sierra, antes de confesar que "me dolieron más otras cosas, porque se escucha todo". "Después lo verás, pero no te machaques. Lo tomo como una conversación privada", añadió el invitado, quien calificó de "cosas muy feas" las declaraciones que Molinero había lanzado en sus conversaciones con Joao.

"Lo otro, pasa a ser secundario, pero yo no me merezco esas cosas", reprochó Hugo, haciendo referencia a la relación entre la concursante y Onestini, antes de señalar que, aunque discrepaba "en muchas cosas", respetaba sus sentimientos. "Siento que hay cosas muy básicas que se necesitan y que una persona no se puede forzar a sentir", declaró entonces Adara, tras lo cual Sierra concluyó la conversación asegurando que, "a pesar de los baches, yo fui feliz contigo", justo antes de que ambos se fundieran en un inesperado beso que dejó tocado Gianmarco, quien presenció el encuentro desde otra estancia.