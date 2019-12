Adara cierra la puerta en 'Sábado Deluxe' a un futuro con Gianmarco: "Se ha roto mi amor por él"

Tanto Hugo Sierra como Gianmarco Onestini se han paseado por los platós de Telecinco en las últimas semanas para dar su versión sobre lo ocurrido en el triángulo amoroso con Adara Molinero. En esta ocasión, ha sido el turno de la ganadora de 'GH VIP 7', que ha dejado claro sus sentimientos por ambos en 'Sábado deluxe'. La madrileña ha explicado que no tiene intención de volver con Hugo, pero tampoco piensa en iniciar una historia de amor con el italiano: "Se ha roto mi amor por Gianmarco", sentenciaba.

Adara, muy dolida con Gianmarco, en su entrevista en 'Sábado Deluxe'

Adara ha abierto su corazón a María Patiño y ha explicado que se siente "vacilada" por el hombre del que se enamoró en la casa de Guadalix, ya que considera que todo ha sido un montaje de Gianmarco para hacerse conocido en España: "Le puede la televisión y el dinero". La exazafata ha desmentido las afirmaciones que hizo Gianmarco y ha asegurado que fue ella la que intentó ponerse en contacto con él para hablar las cosas, pero que él se mostraba esquivo y ni siquiera quiso recibirla en su hotel.

"Siento mucha decepción por Gianmarco. Ha jugado conmigo, le está dando una vuelta a todo para dar una buena imagen de él. Para quedar de pobrecito y no es así", continuaba Adara entre lágrimas. No obstante, ha explicado que no se arrepiente de haberse enamorado de Gianmarco ni de los besos que compartieron, aunque sus sentimientos por el italiano han cambiado y tiene claro qué quiere hacer: "Creo que sus sentimientos eran reales, pero le puede más la televisión, el dinero, su imagen... Me siento utilizada. Ahora no estoy enamorada de nadie. Quiero estar sola".

Cara a cara telefónico

Adara ha explicado que no se fía de Gianmarco y una de las razones es que el italiano grabó una de sus conversaciones telefónicas con la ayuda de Antonio David Flores. "Es una guarrada, una cerdada", ha dicho tajante Adara sobre este hecho, que no comprende de "una persona que se supone que está enamorada". El exmarido de Rocío Carrasco se ha disculpado por haber ayudado a su entonces amigo a grabar la conversación.

Gianmarco y Adara mantuvieron una conversación en directo llena de reproches en 'Sábado Deluxe'

Quien también ha querido dar su versión sobre la polémica grabación ha sido Gianmarco, que ha entrado en directo a través de una conexión telefónica. Adara le ha vuelto a reiterar su opinión: "Es una cerdada lo que habéis hecho y no tenéis vergüenza. Os habéis reído de mí". Además, le ha acusado de egoísta: "Tú solo has pensado en ti. Yo te necesitaba. ¿Dónde has estado?".

El italiano se ha defendido diciendo que sintió que Adara estaba "muy fría" en sus conversaciones telefónicas y que se había sentido dolido por la portada que protagonizó la madrileña donde explicaba que volvería a vivir con Hugo. También le ha dicho que sigue enamorado de ella porque "los sentimientos no se van de un día para el otro" y que está dispuesto a hablar con ella en privado.