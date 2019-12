Así fue el frío reencuentro entre Gianmarco y Adara en el debate final de 'GH VIP 7': "Necesito hablar con él"

La noche del jueves 26 de diciembre, 'GH VIP 7' emitió el debate final después de que Adara Molinero se convirtiera en la ganadora de la edición. Una gala que se grabó el día después de la gala final, con todos los concursantes de la edición, entre los que se encontraba Gianmarco Onestini y, cómo no, la propia Adara, con quien vivió un frío reencuentro en plató a pesar de su más que estrecha relación durante el concurso e incluso en la final, donde el italiano le regaló un ramo de flores antes de que ambos se besaran en directo.

Gianmarco y Adara en el debate final de 'GH VIP 7'

Ambos exconcursantes se encontraron en plató, donde Adara entró la última dado que era la ganadora del concurso. Un momento en el que Molinero se sentó junto a Onestini, donde su saludo careció de un beso que muchos estaban esperando, algo que Molinero rechazó alegando que "me da vergüenza". Sin embargo, a pesar de las sonrisas iniciales entre los dos, del entusiasmo inicial de la ganadora, el ambiente fue enfriándose entre la pareja ante la insistencia del saludo que ambos habían protagonizado.

"Salimos, no hemos cogido ni el móvil y llegas a casa y nos enteramos de cosas que no sabíamos. Entiéndela", defendió Mila Ximénez, ante la distancia entre los dos exconcursantes. "Lo que esperábamos era un beso en la boca como mínimo", intervino entonces Antonio David Flores, tras lo cual Adara confesó que "necesito hablar" con Gianmarco, tras haber pasado una noche en compañía de su madre, Elena. Además, la ganadora admitió que habían hablado por Instagram, pero que la conversación había muerto después de que Gianmarco dejara de responderle tras su "gracias". "Tampoco pensaba que fuera tu respuesta tan fría", declaró el italiano hacia Molinero.

"No tengo que forzar nada"

"Ha cambiado una cosa: que Adara ya ha ganado el maletín", lanzó entonces Hugo Castejón. "Necesitamos tener una conversación, le dije que quería que hablásemos", aclaró Adara, ante lo que Jordi González confesó que "no entiendo esa frialdad" y preguntó si había "pasado algo" cuando había estado con su madre. "Sí, un poquito, pero no pasa nada, voy a hablar con él. Yo siempre voy a hacer lo que sienta", respondió Molinero, mientras Gianmarco declaró que "si no lo siente, no tengo que forzar nada", al hablar del beso.

"Mi madre me ha dicho cositas. Necesito que me explique cosas, que me diga lo que ha pensado, lo que ha sentido", declaró Adara, quien tiempo después recordó a Gianmarco que "mi madre le pidió algo que sabía que me iba a perjudicar mucho y tú lo hiciste". "Me parece absurdo que todo lo que hemos vivido vaya a cambiar por lo que diga tu madre", confesó Gianmarco, después de que Molinero insistiera en que quería hablar con él, "lo que opina mi madre es otra cosa". "Necesito aterrizar y tener una conversación contigo por temas muy delicados", recalcó Adara tiempo después. La ganadora también reconoció que "mis sentimientos no han cambiado", ante los reproches de Onestini sobre sus posibles dudas sobre lo que el italiano podía sentir hacia ella.