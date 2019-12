Antonio David Flores acusa a Adara de manipular a Gianmarco para ganar votos en 'GH VIP 7'

Aunque 'GH VIP 7' vivió su gran final el pasado 19 de diciembre, cuando Adara Molinero resultó ganadora, su relación con Gianmarco Onestini sigue siendo una cuestión candente en Telecinco. Durante el último 'Debate', grabado el día posterior a la final, pero que no se emitió hasta el 26 de diciembre, muchos de los concursantes analizaron la relación entre italiano y madrileña. Uno de ellos fue Antonio David Flores.

Antonio David Flores, Gianmarco Onestini y Adara Molinero en el 'GH VIP: El debate'

En el debate, conducido por Jordi González, emitieron una serie de conversaciones que Antonio David mantuvo con Onestini sobre Adara, en las que consideraba que le usaba para quedarse en el concurso. Ante dichas palabras, el presentador le preguntó si seguía pensando que "Adara se traía el concurso aprendido de casa", cosa que el colaborador de 'Sálvame' confirmaba, aclarando que Molinero ha sido, eso sí, una "concursante excepcional".

Flores aseguró que se abstuvo de decir nada en la casa para "no destruir lo que había entre ellos dos" y se defendió cuando la ganadora le acusó de malmeter, diciendo que lo que quería saber era si los sentimientos eran recíprocos. "Tú pensabas que yo lo estaba alejando de ti y en el vídeo en la cocina dejo bien claro que tu relación con él me parece fantástica". Algo que no terminaba de convencer a Adara.

La opinión de Gianmarco

Gianmarco Onestini también se pronunció para aclarar lo que sucedió en aquella conversación en la cocina. "Dice que me estás manipulando por los votos, en el sentido de que necesitas los votos para las nominaciones", le explicaba a Adara, quien se encaraba con Flores asegurando que eso "no ha pasado nunca". Mientras, el ex 'Grande Fratello' aprovechaba el tenso momento para reprocharle a Adara su cambio de actitud.