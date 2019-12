Adara despeja sus dudas hacia Gianmarco: "Es un teatro todo. Le puede más la televisión y el dinero"

Sin duda, Adara Molinero y Gianmarco Onestini han protagonizado una de las historias de amor más intensas de la televisión en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra, como concursantes de 'GH VIP 7'. Pero, una vez fuera del reality, la relación entre la pareja ha cambiado radicalmente. La madrileña acude este sábado 28 de diciembre al plató de 'Sábado deluxe', para contar al equipo del programa en qué punto se encuentra su relación con el modelo italiano y con su expareja, Hugo Sierra.

Avance de la conexión telefónica con Adara Molinero en 'Sábado Deluxe'

Antes de sentarse en los sillones de 'Sábado Deluxe', la ganadora de 'GH VIP 7' ha aclarado en un avance que no solo se siente defrauda por la actitud que está teniendo Gianmarco, sino que cree que todo este tiempo ha estado jugando con ella y que él ha sido quien no ha querido aclarar las cosas. "Él se ha intentado escaquear conmigo, el que no ha querido hablar. El que ha hecho todo de cara a las cámaras porque por detrás no ha hecho absolutamente nada", confesaba Adara.

La madrileña ha revelado, a pesar de la vergüenza que le da, que le pidió a Gianmarco mantener una conversación tras su salida del concurso. Sin embargo, esa charla nunca tuvo lugar: "Lo único que he recibido de él continuamente son exigencias. Ha sido un teatro todo", asegura Adara en el avance de 'Sábado Deluxe'. Y aunque piensa que lo que pudo sentir Gianmarco por ella es verdad, no ha dudado en desvelar que al italiano "le puede más la televisión y el dinero". Así lo ha comprobado al ver cómo en varios mensajes que le envió el joven, este le decía que estaba solo en la habitación del hotel y no era verdad: "Es una guarrada lo que han hecho, grabarme. Él ha dado permiso y ha puesto el altavoz", explicaba Adara bastante molesta.

Adara habla sobre su relación actual con Hugo Sierra

La ganadora de 'GH VIP 7' no solo ha hablado sobre su situación actual con Gianmarco, sino que ha tenido tiempo para hablar sobre cómo van las cosas con Hugo, el padre de su hijo. La joven ha contado que él ha negado un acercamiento y que desde su salida de la casa de Guadalix de la Sierra han vivido en casas separadas, aclarando que solo se vieron una vez: "Hugo y yo tenemos una relación tensa y cordial, él está viviendo en casa de su madre y yo sola", concluía Adara en su declaración para 'Sábado Deluxe'. Desde el programa también han querido preguntarle cómo fue su reacción al enterarse de que Hugo Sierra había tomado medidas cautelares contra ella. A lo que la madrileña no ha dudado en contestar al equipo del programa que sintió "miedo y pena".