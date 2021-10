La noche del 12 de octubre, 'Secret Story: Cuenta atrás' alcanzó su quinta cita en Telecinco, a cargo de Carlos Sobera, en la que el programa optó por reunir en una misma sala a Adara Molinero y los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, con el fin de destapar ante la madrileña las críticas que ambos habían lanzado en su contra, a sus espaldas. Un descubrimiento que dejó perpleja a la concursante y que desencadenó una dura disputa entre ella y el dúo de artistas.

Adara Molinero, boquiabierta al ver las críticas de los Gemeliers en su contra en 'Secret Story'

El programa emitió imágenes en las que los Gemeliers se mostraban muy críticos con su compañera de concurso, en una sala en la que los tres protagonistas estaban a solas, mientras sus compañeros veían todo desde el salón. "Es una lagarta que te cagas", soltaba uno de los hermanos, mientras en otro momento se veía como Daniel apostaba por que "hagamos nosotros la compra y los dejamos fuera". "Sufro por encariñarme con gente que me la mete doblada", confesaba Jesús, en otro momento, a pesar de que se le había visto muy sonriente con Molinero, a quien incluso acusó de que "me busca". Asimismo, el programa emitió el enfado de los gemelos cuando, en una de las bromas entre la madrileña y Lucía Pariente, la primera comenzó a gritar en plena noche, lo que empujó a Jesús a sacar su colchón al jardín.

El cabreo de ambos llegó hasta el punto de que, cuando Julen de la Guerra y Luca Onestini volvieron a meter el colchón, Daniel optó por echarle agua encima antes de tirarlo al suelo. "Madre mía. Qué bestia", soltaba una perpleja Adara, que se había quedado boquiabierta en muchos momentos del recopilatorio e incluso había soltado una carcajada incrédula cuando se mostró una conversación entre ella y los gemelos en las que Daniel aseguraba que no hablaban nunca de ella a sus espaldas. "Estaba deseando que saliera todo", manifestó por su parte Jesús, ante una incrédula Molinero, quien les reprochó que "podíais habérmelo dicho a la cara". "Hay que tener mal fondo. Se acaba de caer vuestra careta en un segundo", añadía la madrileña, tras lo cual les reprochó el tener "muy poca vergüenza".

Adara se ha quedado FLIPANDO ???? ¿Qué pasará entre ellos a partir de ahora?



???? Zanjado, finite, se acabó, the end, game over

?? Van a hacer las paces#SecretCuentaAtrás5 pic.twitter.com/7hy9oF7Byt — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 12, 2021

"Me han llamado guarra"

Los Gemeliers y Adara Molinero en medio de su disputa en 'Secret Story'

"Gracias por las imágenes, porque estaba equivocada", declaró Molinero, hacia los encargados del programa, momento en el que reconoció que "aunque haya tenido mis roces, les tenía cariño". Asimismo, la concursante no dudó en lanzar una dura cuestión hacia las palabras de Jesús sobre ella: "¿te buscaba para qué?", sin recibir una respuesta. "Encima que dejes algo así en el aire. Ten cojones, acláralo", le instaba Molinero, implacable, en medio de la disputa con ambos hermanos. "Los primeros días vi la actitud y no me gustó", manifestó Daniel, ante lo que la madrileña les echó en cara que "me habéis juzgado desde el primer día, sin haber hecho nada". "Aquí hay un problema de educación. Si hablo yo, cállate", soltaba entonces Daniel, de una forma tan tajante que despertó multitud de abucheos en plató por sus malas formas, lo que no evitó que lanzara contra su compañera que "es maleducada, no sabe convivir, no hace nada en la casa".

El cantante desencadenó así una disputa sobre lo que hacía cada uno dentro del reality, en la que Jesús le recriminó a la madrileña que fuera "una persona poco limpia". "No lo voy a permitir, no te pases ni un pelo", saltó la aludida, enfadada. Un enfrentamiento en el que los gemelos incluso la acusaron de que "está buscando un aplauso fácil", mientras Molinero se defendía de sus acusaciones. "Sois unos falsos, ese es el resumen", remató la concursante, tras lo cual instó a ambos hermanos a "que se dejen de fijar en mí y hagan su concurso". "Queriendo poner tus normas y no te aguanta ni Cristo. Falsa, que eres una falsa. Teatrera", lanzó Jesús, mientras abandonaba la sala con su compañero. Unos calificativos a los que ambos artistas habrían sumado "guarra" por el pasillo de la casa, tal y como desveló Molinero, lo cual provocó un duro tirón de orejas por parte de Sobera: "lo de guarra ha sobrado. Es algo indecente y espero que no se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia".