Los concursantes de 'Secret Story' parece que le han cogido el gusto a realizar bromas al resto de habitantes. Aunque comenzaron haciéndolo Lucía Pariente y Julen de la Guerra, las que sentaron peor fueron las de Adara Molinero. Hasta tal punto que los Gemeliers pidieron su expulsión directa y el resto de habitantes cargaron contra ella.

Adara Molinero y Daniel Oviedo (Gemeliers) en 'Secret Story'

"Me estáis tocando los cojones con las bromitas", comentó Adara al resto de habitantes, después de recibir una de las inocentadas. La madrileña se mostró cansada y decidió jugar ella también: "Cuando se arme gorda no quiero saber nada", afirmó. Pues dicho y hecho, la ex gran hermana intentó darle un susto de madrugada a la madre de Alba Carrillo, aunque finalmente, fue ella la que salió corriendo y gritando por toda la casa. Esta fallida broma terminó con todos sus compañeros despiertos.

Adara queriendo gastar una broma a Lucía y al final sale mal???? Siempre subo contenido de Luca pero este momento me ha parecido maravilloso y merecía ser grabado #Secret9O #Secret10O pic.twitter.com/E3QjeX8NQW — ???????? Luca Onestini Team ???? (@lucaonestinisp) October 9, 2021

Al parecer, el comportamiento de Molinero no gustó nada a los Gemeliers: "Pido la expulsión directa de esta compañera", aseguró uno de sus integrantes en el cubo. De esta manera, Daniel hizo referencia a la angustia que estaba sufriendo Jesús por las bromas: "Se está jugando con la salud de mi hermano", insistió. Al ver que su petición no saldría adelante, el cantante lanzó una polémica advertencia: "O yo le hago la vida imposible, o se le expulsa".

La respuesta del resto de la casa

Aunque Daniel y Jesús fueron los más críticos con la realización de las bromas, entre el resto de compañeros también hubo quien mostró su malestar: "Las vamos a pagar todos", dijo Luis Rollán. De la misma manera, Isabel Rábago también expresó su hartazgo: "Me parece una falta de respeto. Me dan ganas de largarme", aseguró.