La primera edición de 'Secret Story' nació en Telecinco con la idea de desligarse de la marca 'Gran Hermano'. De hecho, aunque se trata de un formato bastante similar, la cadena ha intentado hacer las mínimas alusiones posibles por el conflicto judicial que durante la segunda semana de octubre no se había resuelto. Sin embargo, hasta el propio equipo mete la pata y llega a confundir ambos programas. Los últimos en protagonizar estas equivocaciones fueron María Jesús Ruiz y Jordi González, durante la emisión de 'La noche de los secretos' del 10 de octubre.

Jordi González y María Jesús Ruiz, en 'Secret Story'

El presentador fue el primero en cometer uno de estos errores, ya que cambió el nombre de la estancia en la que los concursantes nominan: "Uno de los Gemeliers entró en el confesionario", comenzó diciendo el catalán. Segundos después, el periodista se dio cuenta de sus palabras y acabó rectificando: "Entró en el cubo para pedir la expulsión disciplinaria de Adara Molinero", matizó.

Minutos después, fue María Jesús Ruiz la que, directamente, hizo referencia al reality presentado por Mercedes Milá durante quince ediciones."¿Esta gente qué se han creído que están en un balneario? ¡Que están en la casa de 'Gran Hermano'!", gritó la modelo en una de sus intervenciones. Al parecer, no se percató del error y, tan solo unos segundos después, volvió a nombrar la marca que intenta evitar Telecinco.

La reprimenda de Jordi González

Al ver que la exsuperviviente no salía de su equivocación, Jordi González tuvo que intervenir y abrirle los ojos a la ganadora de 'GH Dúo': "Me dicen que te comunique que este programa no es 'GH', es 'La casa de los secretos'", le corrigió el presentador. De esta manera, desde el formato producido por Zeppelin ratificaron ese cambio de nombre que realizaron hace algunas semanas en todas sus autopromociones, dando así más importancia a la marca en español y dejando a un lado la de 'Secret Story'.