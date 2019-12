Gianmarco vuelve a España y lanza un dardo a Adara: "Su manera de agradecer ha sido evitarme"

Más madera a la crisis entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero tras su salida de 'GH VIP'. El italiano, que se había marchado a Bolonia para pasar la Navidad en familia, ha vuelto este 26 de diciembre por la mañana a España para hacer un "bolo" en una discoteca. María Patiño y un equipo de 'Sálvame' estaban prácticamente a pie de pista esperando sus primeras reacciones.

Gianmarco, con María Patiño a su llegada al aeropuerto de Barajas

El italiano confesó que había recibido un mensaje de Adara estas navidades, aunque en respuesta a otro que él escribió primero a las doce en punto del día de Navidad. "Yo le escribí felicidades por la Navidad a medianoche porque fue mi primer pensamiento", explicó Gianmarco, triste porque la respuesta no llegó hasta casi 40 horas horas después. "María, ¿para ti una persona enamorada, cuando le escribes, te escribe después de dos días?", se preguntaba en voz alta.

Según el ex 'Grande Fratello', Adara le devolvió la felicitación pero también se permitió lanzarle una pulla: "Me atacó diciendo 'a qué juego estás jugando' o algo así". Gianmarco también explicó cómo se ha tomado su familia en Italia todo este revuelo: "Viéndome cómo estoy, están muy decepcionados ellos también. Yo he apostado todo por ella y su manera de agradecérmelo ha sido evitarme y no considerarme", lamentaba. Patiño también le informó de que Adara, desde luego, no había vuelto con Hugo Sierra, tal como pensaba Gianmarco tras ver la portada de Lecturas. "Podría haberlo desmentido, por lo menos a la persona interesada", reclamó el exconcursante de 'GH VIP'.

El debate final

Este jueves 26 de diciembre, Telecinco emite el último 'Debate' de la edición, que fue grabado poco después de la gran final. Tras su paso por las discotecas españolas, Gianmarco volverá a coger un vuelo con destino Bolonia para pasar el fin de año celebrando el cumpleaños de su hermano Luca. María Patiño le comentó que Adara pasaría esas fechas en Madrid, pero nada parece poder cambiar los planes del italiano, al menos, por ahora.