Adara, dolida por la demanda de Hugo Sierra: "No lo comparto. Siempre he intentado respetar a Hugo"

Adara Molinero se ha dado un buen golpe de realidad al salir de 'GH VIP 7'. Aunque la exconcursante del reality consiguió hacerse con el ansiado maletín el jueves 19 de diciembre, esa misma noche su familia tuvo que ponerla al día de todo lo que había sucedido más allá de las puertas de Guadalix.

Reencuentro de Hugo Sierra y Adara Molinero en 'GH VIP 7'

Uno de los temas principales era la demanda interpuesta por su expareja, Hugo Sierra. El ganador de 'GH Revolution' explicó en más de una ocasión que esta acción la había tomado como medida cautelar por la custodia de su hijo: "No hay ninguna maldad ni rencor. Solo quiero estar cubierto", argumentaba.

Tras conocer la noticia, Adara Molinero no ha dudado en exponer lo que siente ante esta situación: "Estoy destrozada, me ha dolido muchísimo", recalca la ganadora de 'GH VIP 7' en una entrevista a Lecturas. "Nunca pensé que fuera a llegar tan lejos, he sentido muchísima pena. Antes de llegar a ese extremo podríamos haber hablado".

Comprende el daño que ha causado a Hugo Sierra con las decisiones que ha tomado dentro de la casa. Sin embargo, no apoya al padre de su hijo con todo lo que ha hecho en su ausencia, incluidos los enfrentamientos que ha tenido con Helena, la madre de Molinero: "No comparto nada de lo que me ha hecho. Siempre he intentado respetar a Hugo", indica la madrileña.

Adara Molinero, muy sola en Navidad

No esta siendo la mejor época de la exconcursante de 'GH VIP 7'. Ella misma afirmaba estar "muy mal" a un reportero del programa 'Sálvame' el 23 de diciembre. Ahí ya había mantenido la conversación con Hugo Sierra y por el momento, la Nochebuena la ha pasado ella con su hijo en Mallorca. Esa noche los usuarios de Twitter quisieron apoyar a la concursante con el hashtag, #NocheBuenaConAdara, que llego a ser trending topic.

Mientras tanto su relación con Gianmarco Onestini aún es una incertidumbre. El italiano se ha refugiado con su familia estas fiestas y se desconoce si han hablado por teléfono. Eso sí, le ha mandado alguna indirecta a Molinero en la que parece cerrar puertas a una posible reconciliación: "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón", fue de los últimos mensajes que subió Onestini sobre el tema.