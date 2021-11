La undécima gala de 'Secret Story' se tornó como una "final adelantada", con un enfrentamiento de altura entre Adara Molinero y Cristina Porta. Pese a los incontables fans que posee la madrileña, el público decidió que abandonase la casa, pero la tristeza de la expulsión se convirtió en alegría cuando se percató de que Rodri Fuertes estaba en plató. Fue entonces cuando los espectadores vimos un beso real y de película entre ambos.

Adara Molinero y Rodri Fuertes, besándose en 'Secret Story'

Casi tres horas y media después de que la gala comenzase, Molinero cruzaba por segunda vez la puerta de plató como exconcursante de 'La casa de los secretos'. Entre un mar de aplausos y algún que otro abucheo, Adara se abrazaba con sus familiares y amigos, mientras Rodrigo esperaba fuera de la pastilla central. Segundos después, sus miradas se cruzaron mientras esbozaba un "¡Uh!" a modo de sorpresa.

Entre sonrisas, se fundieron en un abrazo que funcionó como antesala a un apasionado beso. "Lo has hecho muy bien, tranquila", susurraba el exconcursante de 'Gran Hermano 17'. Ante esa situación, Adara solo pudo asegurar: "¡Qué bien hueles!", haciendo gala de su espontaneidad. Fue entonces cuando comenzaron a besarse con mimo, al tiempo que cerraban los ojos y el plató volvía a llenarse de aplausos.

Sonriendo y sin mirar a cámara en ningún momento, al otro lado de la pantalla podía sentirse lo que ellos mismos estaban viviendo. Ante esta situación, algunos usuarios de las redes sociales quisieron poner sobre la mesa que nada tenía que ver con lo que había ocurrido entre Porta y Luca Onestini un día antes, destacando que ese beso se habría producido a consecuencia de la nominación de la periodista. Sin embargo, otros tantos aseguraban lo contrario.

El "agradecimiento" a Jorge Javier

Como suele ser habitual, Jorge Javier Vázquez intervino para recordar que, "gracias a él", esa relación podía llegar a buen puerto. De hecho, quiso destacar el enfado de Fuertes cuando aseveró que "un tío, si no quiere estar contigo, no está". Tras las mencionadas palabras, Adara y Rodri tuvieron que despedirse, pero no sin antes reflejar lo "nerviosos" que estaban.