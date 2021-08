Adara Molinero no está pasando por su mejor momento, después de que se llevara una desagradable sorpresa de la mano de 'Viva la vida'. El programa tuvo en su plató a la antigua terapeuta de la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7', Julia Pascual, que se encargó de analizar la personalidad de la que había sido su paciente. Además, el espacio presentado por Toñi Moreno también dio la exclusiva de su reconciliación con Rodri Fuertes.

Adara Molinero en 'Sábado Deluxe'

Desde el formato de Cuarzo producciones nunca se dijo que Pascual, la psicóloga invitada, sí había tratado Molinero, sino que se habló de ella como una profesional invitada que daba su opinión sobre la personalidad de la exmodelo. Fue ella la que a través de sus stories de Instagram aseguró que estaba "flipando" y explicó que Pascual había sido su psicóloga. En el programa, Pascual dijo cosas como que Molinero era "una persona muy inestable" o que "hace daño a su pareja" por sus "emociones extremas".

Molinero ha asegurado a través de sus redes que la psicóloga se ha "inventado cosas" y, además, no ha dudado en asegurar que va a denunciarla. "Hice terapia con ella, le pegaba. Ha salido diciendo cómo es mi supuesta personalidad. Esta señorita, para que todo el mundo sepa el tipo de persona que es, va a ser denunciada", concluyó la también exconcursante de 'Gran Hermano 17'.

Por otro lado, Adara Molinero también quiso lanzarle un dardo al programa por haber especulado sobre su relación con Rodri Fuertes y su posible reconciliación. "Puedo hacer con mi vida lo que quiera. Nunca he ganado dinero con mi relación. Puedo estar con pareja y no publicarlo. Volver y dejarlo las veces que me dé la gana. Es mi vida y hago lo quiero y no tengo que exponer todo en mis redes sociales ni dar explicaciones de nada", sentenció Molinero, sin afirmar ni desmentir la información.