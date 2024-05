Por Beatriz Prieto |

Un día después de que saltara a los medios el fichaje de Sofía Suescun para 'Supervivientes All Stars', la versión del reality con históricos exconcursantes del formato, la entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie' del martes 14 de mayo anunció oficialmente la noticia con la propia navarra en Honduras. Un momento en el que la influencer se mostró especialmente emocionada justo después de que Telecinco lanzara la primera promo del nuevo reality y confirmara su emisión para este verano.

Carlos Sobera charla con Sofía Suescun sobre 'Supervivientes All Stars'

, trasladó Carlos Sobera al dar paso a la primera promo de 'Supervivientes All Stars', también de la mano de Laura Madrueño quien, tras la emisión,. "No quiero llorar, pero es que es inevitable. Para mí no os imagináis lo que supone", confesó la navarra, al borde del llanto, tras lo cual señaló que ", todo lo que sufrí, lo que aprendí, lo que me llevé".

"Sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo, ha sido lo que ha hecho que vuelva", subrayó la influencer, antes de que reconocer que "no sabes cómo estoy de nerviosa, no me imaginaba jamás que volviera a pasar esto". "Estoy superfeliz, muy emocionada y hablándote desde el corazón", añadió Suescun. Sobera recalcó entonces que la nueva edición contaba con "los mejores" antes de preguntarle "cómo piensas afrontar esta aventura", dado que iba a ser "más difícil que nunca". "Sabéis que vine aquí sabiendo cero de supervivencia. Es verdad que al final vas a prendiendo todo por necesidad, pero enfrentarte a los mejores creo que va a suponer un reto muy grande", manifestó Suescun.

"Es brutal lo que aprendes"

Sobera recordó su victoria en 'Supervivientes 2018' para después señalar que "con toda esa experiencia acumulada, así que creo que son los demás los que deben temblar". Asimismo, el presentador recordó la "noria infernal" de la navarra, con la que "hizo historia de la buena". "¿Crees que vas a volver a hacer historia con esa noria en esta edición?", planteó el vasco. "Hay que desempatarla. Así que preparada estoy, no se podía quedar así", aseguró la futura concursante, quien recordó "lo duro" que era "afrontar la desesperación" en el reality, aunque "luego en la vida de fuera es increíble cómo te sirve para afrontar otras situaciones. Es brutal lo que aprendes aquí".