Adara: "No me importaría que Hugo Sierra vaya a la final de 'GH VIP'"

Telecinco emite el jueves 19 de diciembre la gala final de la séptima edición de 'GH VIP'. El espacio producido por Zeppelin se despide y lo hace después de una edición en la que los giros, las sorpresas y el drama han estado más presentes que nunca. Una de las protagonistas de la misma ha sido sin duda Adara Molinero y es que poco podíamos imaginar que su vida personal iba a dar un vuelco de 180 grados una vez superado el concurso. Esta entró con la que parecía relación idílica con Hugo Sierra, vencedor de 'GH Revolución', algo muy alejado de la realidad y es que tiempo después y gracias a ella descubrimos la gran crisis que atravesaba la pareja, que además se vio agravada por el acercamiendo de Molinero a Gianmarco Onestini dentro del espacio.

Hugo Sierra y Adara en 'GH VIP 7'

Adara ha tenido que decidirse prácticamente en directo entre ambos y finalmente ha optado por el italiano, con el que compartió una romántica noche días atrás, mientras que paralelamente, Hugo Sierra daba por finalizada la relación de ambos en una entrevista concedida a 'Socialité'. Esto y todo lo que ha pasado hasta ahora será analizado por la chica en la entrevista que Jorge Javier Vázquez le realizará en plató en la gala definitiva y a la que podría acudir el propio Hugo. Precisamente de ello han hablado en la casa Molinero y Alba Carrillo y es que la modelo se ha mostrado interesada en saber qué opinaría esta si su expareja decide presentarse en Mediaset.

"No sé si vendrá, pero a mí no me importaría", ha empezado diciendo Molinero, mientras que Carrillo le avisaba que "se puede armar la marimonera" y se mostraba convencida que "lo mejor es que no venga". Pese a ello, Adara no tiene demasiado claro si Sierra acudirá ya que, tal y como ella misma ha afirmado, "si ni siquiera ha salido en el vídeo de apoyo (...) que lo entiendo totalmente eh, pero no sé". Carrillo le ha recordado entonces que en esos vídeos no sale todo el mundo y prueba de ello es que su novio Santi Burgoa no apareció en el suyo. Pese a ello sí lo hicieron sus amigos, algo que sin duda agradó mucho a la modelo. "Como él no iba a salir, obviamente, pues me metió a sus amigos. Qué monos. Estaban donde nos hemos ido este verano de vacaciones. Hay que leer las señales".

¿Quién ganará?

Las dos junto a Mila Ximénez se enfrentan en la gala final de edición que Telecinco emite en prime time el 19 de diciembre. Tras cuatro meses de infarto en los que el espacio ha arrasado por completo y se ha convertido en la apuesta más fuerte de la parrilla de Mediaset, Alba Carrillo, Mila Ximénez y Adara Molinero se juegan la victoria definitiva después de que Noemí Salazar fuese la expulsada de la semifinal. En cuanto a las finalistas, Adara parte como principal favorita entre todas las encuestras pero cabe recordar que Ximénez cuenta con el amplio apoyo de 'Sálvame' y Carrillo de 'Ya es mediodía'. ¿Serán estos suficientes para lograr la victoria?