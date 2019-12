Adara sitúa la noche con Gianmarco como el momento más feliz de 'GH VIP 7': "Me hizo darme cuenta de todo"

La noche del domingo 15 de diciembre, Telecinco emitió el último debate de 'GH VIP 7'. En él, las finalistas respondieron a algunas cuestiones planteadas por la audiencia y los colaboradores y, además, rememoraron su paso por el reality con la misma mecánica que la "curva de la vida" que habían realizado los concursante a lo largo de la edición. Un momento en el que Adara Molinero mostró muchos altibajos a lo largo de sus tres meses en el concurso y tuvo muy presentes a tres personas: Maestro Joao, Gianmarco Onestini y Hugo Castejón.

Adara, durante su recorrido por su concurso en el debate de 'GH VIP 7'

La concursante arrancó su exposición recordando su entusiasmo al volver a la casa de Guadalix de la Sierra, sentimiento que se vio ligeramente empañado con el "pequeño conflicto" que tuvo al encontrarse con Joao. "El comienzo me lo pasé muy bien con Hugo y Dinio, la fiesta de la uva nunca la olvidaré porque me lo pasé súper bien", prosiguió la concursante, sonriente, antes de declarar que "me encantó conocerlos en ese momento" y asegurar que esos recuerdos se los quedaba para ella. "Se fue Hugo, mi mayor apoyo, y lo pasé realmente mal. Eso hizo que me acercara a Joao. Empezó una amistad súper especial para mí, súper bonita", recordó Molinero, quien matizó que dicha relación con el vidente había tenido "altibajos", dado que "lo pasábamos muy mal porque estábamos continuamente nominados".

Adara continuó recordando la incorporación de Pol Badía como nuevo concursante, un momento difícil para ella "al principio", a raíz de la discusión que mantuvo con el ahora exconcursante. "Pasé un poquito de miedo porque no sabía muy bien cómo nos iba a afectar a Joao y a mí y a nuestra relación", confesó Molinero, antes de recordar que, "para sorpresa mía, tuvimos una conversación". "Pudimos solucionar cosas, aclararlas, curar heridas, cicatrices y quedarnos con el cariño que nos tenemos. Eso es algo que me llevo y ha sido súper importante para mí", añadió la finalista, quien pasó a rememorar los inicios de su relación con Gianmarco. "Empezó el acercamiento poco a poco, empezaron a crecer los sentimientos", relató Molinero, antes de hablar sobre el "conflicto interno" que había vivido a raíz de eso, dada su relación con Hugo Sierra.

Abierta a la reconciliación con Castejón

Gianmarco, atento a las declaraciones de Adara en 'GH VIP 7'

La concursante pasó entonces a recordar dos momentos muy complicados para ella: la expulsión de Onestini y, posteriormente, de Joao. "Para mí eso fue durísimo cuando se fueron los dos. Tuve que sacar mucha fuerza porque les quiero muchísimo y me daban muchísima alegría", confesó Adara, quien calificó a ambos exconcursantes como "dos partes" de ella misma que había tenido dentro del concurso. Un sentimiento muy distinto al que Castejón le había producido tras su repesca. "Fue como conocer a otra persona que no era la misma que al principio", declaró la finalista, después de admitir que su excompañero "me decepcionó muchísimo".

"Quiero aprovechar para decirle que, si en algún momento quiere que se arreglen las cosas, yo sigo abierta. A lo mejor él necesita su tiempo", lanzó entonces la finalista, quien ya vivió un tenso reencuentro con Castejón, donde él rechazó la posibilidad de una reconciliación. Una exposición por parte de Adara que concluyó en lo más alto de la curva, con la noche que pasó con Gianmarco el miércoles 11 de diciembre. "Fue súper bonita y si yo no sabía mis sentimientos, ya me hizo darme cuenta de todo", declaró Molinero, quien calificó dicha noche como "increíble para mí".