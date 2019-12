Mila Ximénez repasa sus tres meses en 'GH VIP 7': "Me he sentido sola casi todo el concurso"

El domingo 15 de diciembre, Telecinco emitió el último debate de 'GH VIP 7', en el que Alba Carrillo, Adara Molinero y Mila Ximénez no solo recibieron preguntas del exterior, formuladas por colaboradores y espectadores, sino que también tuvieron ocasión de crear sus respectivas "curvas del programa". Una iniciativa por la que las concursantes recordaron sus meses de concurso a cuatro días de la final y durante la cual Ximénez habló de sus complicados inicios, de su "ruptura" con Joao o su pésima relación con Hugo Castejón, entre otras vivencias.

Mila Ximénez recuerda su paso por 'GH VIP 7' a cuatro días de la final

"Entraba con muchos miedos, pero con dos personas importantes: Anabel Pantoja y Joao, a los que conocía de fuera y pensé que iban a ser mis cómplices, la gente con la que me iba a apoyar en el concurso", relató Mila, al recordar su comienzo en el reality, donde "de repente me encuentro con que no es lo que yo pensé, de que iba a entrar en la casa", dado que los concursantes acabaron confinados en el búnker. "Me quise morir. Dije 'no voy a poder'", recordó la finalista, quien destacó los momentos de risas y complicidad con Anabel, antes de su temprana expulsión. Un momento en el que, según recordó Mila, "me quedo muy huérfana, con una soledad tremenda porque no sabía dónde ubicarme".

"Me quedaba Joao, pero fue muy pronto cuando se va con Adara y tuve unos momentos de adaptación", prosiguió Ximénez, quien recordó sus conflictos con Castejón y Adara. "Me doy cuenta de que Joao desaparece", confesó la finalista, antes de señalar que el vidente "se va con Adara". "No lo veía ni lo encontraba. Se dedicó a ella", relató Mila, quien habló de sus dificultades a la hora de establecer relaciones con sus compañeros, dado que "estaba aterrada con lo que estaba viviendo, tenía dolores físicos y no me encontraba bien". "Me he sentido sola prácticamente casi todo el concurso, pero no porque mis compañeros me hayan dado de lado. Tienen vidas diferentes", confesó la finalista, después de recalcar los "momentos de tensión, pero también de muchísima risa". "Hizo mucho daño el mensaje continuado de que yo era la abeja reina", opinó Ximénez.

"La pesadilla continuaba"

"De repente se une a mi concurso El Cejas, con el que he tenido los momentos de más diversión de todo el concurso", rememoró Mila, quien destacó la buena relación que había mantenido tanto con el instragramer como con Noemí Salazar y, en el último tramo del reality, Antonio David Flores, antes de mencionar la repesca de Castejón. "Aparece un personaje, junto con Kiko, un tipo que me ha provocado grandes ataques", declaró Ximénez, antes de confesar que "cuando se fue descansé, pero en la repesca supe que la pesadilla continuaba". Algo que cambió con la segunda expulsión de Hugo, tras la cual "empecé a acoplarme en las fiestas". "Me daban pavor. Sabía que no era una invitación para divertirse conmigo, sino para reírse de lo que yo hacía", admitió la finalista. "Estás últimas tres semanas han sido muy importantes", añadió Ximénez, quien declaró estar "con subidón". "Lo bueno es que he aprendido mucho de mí y que pensé que me había equivocado de concurso y me he dado cuenta de que no es así", concluyó Mila.