La noche del jueves 27 de junio, 'Supervivientes All Stars' arrancó su segunda gala con una mala noticia: Adara Molinero había tenido que ser evacuada, según explicó Jorge Javier Vázquez, por una "fuerte reacción alérgica" que inflamó su cara de un modo muy preocupante. Un golpe más al ánimo de la madrileña que, en una conexión en directo con el presentador, suplicó por su expulsión en su ajustado duelo con Olga Moreno.

Adara rompe a llorar al conectar con Jorge Javier en la gala 2 de 'Supervivientes All Stars'

Para conocer la situación de la concursante, Vázquez conectó con Laura Madrueño , quien explicó que, ante la hinchazón del rostro de Molinero, fue atendida en playa, antes de mostrar las imágenes., explicó la presentadora. En el vídeo, la madrileña se quejaba de sufrir dolor en la cabeza, sobre todo "en los ojos", a medida que

"No mejoraba, así que tuvo que ser evacuada", señaló Madrueño, dando así paso a las imágenes previas a la evacuación. "Soy muy dura de mente, pero esto ya no. Me duele muchísimo la cabeza", confesaba Molinero a sus compañeros, tras lo cual vio su rostro en los cristales de las gafas de buceo, momento en el que perdió los nervios y rompió a llorar. "¡Me sacan ya de aquí, ya!", exclamó la concursante, nerviosa tras ver cómo tenía la cara, puesto que "esto no es normal. No me pensaba que fuera tanto". Finalmente, el equipo del reality la evacuó de la playa, momento a partir del cual estuvo bajo supervisión del equipo médico.

"Que me ayuden a irme"

"Me duelen los ojos, por detrás me duele toda la cabeza", explicó Molinero, cuando Vázquez conectó en directo para saber cómo se encontraba. La madrileña confesó que los médicos "no saben" el porqué de su estado, ante lo que el presentador aclaró que "no hay ningún tipo de peligro". Cuando el catalán preguntó cómo estaba de ánimo, la concursante rompió a llorar: "Siempre en mi vida pienso que se puede más, me fuerzo, viene lo que sea y digo que soy capaz, aunque el cuerpo y la cabeza me avisen, siempre tiro y fuerzo. Y hay veces que hay que parar y decir que no se puede. Y ya está, no pasa nada".

"Lo he estado intentando y estoy ha sido como el golpe final. Siempre me fuerzo aunque sienta que no quiero hacer una cosa. Siempre pienso en no decepcionar a tu familia, a tus seguidores, a tu hijo... y no me quiero decepcionar a mí", añadió Molinero, para después reconocer que "necesito irme a casa con mi familia. Soy una guerrera, pero cuando no se puede, hay que dar prioridad a mi salud mental". Vázquez le recomendó entonces que "después de verte así, es absolutamente normal, pero no te quedes ahí enganchada", antes de desvelar que "el médico ha autorizado tu vuelta a la playa". "Por favor, a todas las personas que me quieren, que me ayuden a irme", suplicó Molinero, entre lágrimas.