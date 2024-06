Por Beatriz Prieto |

La gala del martes 25 de junio de 'Supervivientes All Stars', la primera al estilo de 'Tierra de nadie', contó de nuevo con Jorge Javier Vázquez al frente. El catalán sumaba así su tercera cita consecutiva al frente del formato, lo que sorprendió especialmente a Marta Peñate al inicio de la gala quien, en lugar de guardar silencio, decidió bromear con el presentador sobre el tema.

Marta Peñate bromea con Jorge Javier en 'Supervivientes All Stars'

El catalán procedió a saludar a los diez concursantes de la edición al comienzo de la cita, momento en el que, para dirigirse primero a Peñate. "Marta, ¿qué Marta eres hoy?", planteó Vázquez, con humor, a quien la canaria aseguró que "hoy estoy superfeliz. Hombre, igual dentro de un rato no lo sé, a lo mejor me vuelvo loca"., lanzó además la concursante, despertando risas en plató.

Mientras, Vázquez se mantuvo en silencio unos segundos, sonriente, antes de responder: "Esto es así, Marta, no puedo hacer otra cosa. O sea, que a ver cómo os portáis, porque como diría la tía de Anabel: 'Todo esto es mi casa'". El presentador no olvidó el comentario puesto que, segundos después, hizo un nuevo guiño a las palabras de Peñate cuando Alejandro Nieto le manifestó que "ojalá vinieras aquí de All Star y te viera hoy aquí". "Pero Alejandro, ¿cómo quieres que vaya a 'All Stars' y deje desatendido todo Mediaset?", planteó el presentador, con ironía.

Jorge Javier, dueño de la parrilla de Telecinco

Peñate hacía así referencia a la ausencia de otros presentadores al frente de las galas del reality, puesto que Vázquez estuvo a cargo de la gala del domingo, en la que Sandra Barneda estuvo ausente, al ser su única compañera al timón en el plató de Telecinco esta edición. Asimismo, las palabras de Peñate llegan a las puertas de una época estival en la que Vázquez estará muy presente en la principal cadena de Mediaset España: además de 'Supervivientes', el catalán también volverá a las tardes con 'El diario de Jorge' y añadirá "muy pronto" 'Hay una cosa que te quiero decir', en el prime time.