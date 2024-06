Por Beatriz Prieto |

La primera cita de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes All Stars' afrontó la primera ceremonia de salvación de la edición, antes de la cual el programa celebró los conocidos "posicionamientos" de los concursantes con respecto a quién querían salvar entre Jorge Pérez, Olga Moreno y Adara Molinero. No obstante, esta última acabó protagonizando un fuerte enganchón con Marta Peñate, después de que esta insistiera en la injusticia que suponía que hubiera entrado más tarde y le lanzara una pulla sobre lo poco "superviviente" que era, que concluyó con un abrazo entre ambas a raíz de las palabras de Jorge Javier Vázquez.

Marta Peñate se encara con Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'

Después de que Peñate volviera a insistir en reprochar a Molinero el hecho de que hubiera pasado tres días más que el resto de sus compañeros comiendo bien o pudiendo ir al baño, la canaria procedió a mostrar su apoyo a Jorge, momento en el que señaló que "esto es 'Supervivientes', creo que, porque no he tenido la oportunidad, a lo mejor es magnífica". "No, pero, ¿eh, pillina?", replicó la aludida, a quien Peñate recordó que "me pagan por comentar realities".

"Si metes puñaladas por las espaldas, tendré que comentarlas. Y si te fastidia, lo siento, es mi trabajo, vivo de ello. Y yo no soy como tú, que después me ves en la calle y me insultas", acusó la superviviente, sobre algo que Molinero tachó de "muy grave" al pedir la palabra para responder. "No es grave. Las cosas como son. Te fastidia porque es la realidad", insistió Peñate, cuyas palabras desataron el llanto de su compañera justo antes de una pausa publicitaria, tras la cual se negó ya a hablar. Además, el hecho de que Peñate se mostrara reticente a acercarse a ella a petición de Vázquez, enfadó aún más a Molinero, quien se alejó mientras le reprochaba a la canaria "el cachondeo".

"Gracias por lo que acabáis de hacer"

La madrileña se negó entonces a hablar más del tema, puesto que "no quiero hablar más con esta tía, me da exactamente igual. Lo único que hace es destrozarme continuamente". "Entiendo que no tenéis por qué ser amigas y quizá tampoco buenas compañeras, pero lleváis muy poco tiempo juntas", recordó el presentador, quien pidió a ambas supervivientes, "por el bien de las dos y por la gente que nos está viendo", que "hagáis referencia únicamente al momento que estáis viviendo ahora como concursantes".

"Os pediría que, a partir de ahora, empezarais vuestro concurso aquí y luego ya salís a la calle y os decís lo que queráis", insistió Vázquez. Peñate a explicó que solo había querido dejar claro que "me pagan" por comentar los realities en los que había estado Molinero: "Yo me comprometo a no volver a sacar nada, voy a tener una convivencia con ella lo más sana posible y no quiero un mal rollo, porque a mí también me afecta". Asimismo, su compañera también accedió a "empezar de cero con Marta", tras lo cual ambas se estrecharon las manos y acabaron abrazándose en medio del aplauso de sus compañeros y del público del plató. "Desde aquí os digo, después de esto, gracias a las dos por lo que acabáis de hacer", manifestó Vázquez.