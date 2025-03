Por Fernando S. Palenzuela |

Después de que Televisión Española hiciera oficial la llegada de 'La familia de la tele' a sus tardes, 'Mañaneros' no ha querido perder la oportunidad de darle la bienvenida a sus futuros compañeros. Durante la emisión del 28 de marzo, Adela González animaba a sus colaboradores a recorrer el camino de baldosas amarillas que se vio en la promo que lanzó el ente público.

La presentadora aprovechaba que Lydia Lozano estaba en plató para preguntarle cómo había sido grabar la promo. "Se hizo durante muchas horas. Nos dejaban decir lo que queríamos", comentaba la periodista. "Tuvimos que grabar varias escenas porque estaba todo el mundo por ahí con los perros y gente detrás de los árboles". La conductora quería saber si habría más promos, pero su compañera solo decía que lo siguiente era la rueda de prensa.

'Mañaneros' da la bienvenida a 'La familia de la tele'

'Mañaneros' compartía unas declaraciones de Belén Esteban, María Patiño y Marta Riesco a los medios para informar de las primeras impresiones de sus protagonistas, pero también imágenes del último programa de 'Ni que fuéramos Shhh'. "Es un ejemplo. Después de haber sido durante 14 años una gran familia en otra cadena, estar en ese pisito luchando, bregando, sacando de la nada chispas, es una forma de reconocer un trabajo muy bien hecho", ponía en valor González.

Mensaje a María Patiño

"No solamente para todas las personas que estáis delante de las cámaras, sino todas aquellas que están detrás", recordaba la presentadora el buen hacer del equipo técnico. Tras esto, se dirigía a la cámara para mandarle un mensaje a María Patiño, con la que compartió horas de emisión durante la última etapa de 'Sálvame' y que asumirá el rol de presentadora junto a Aitor Albizua e Inés Hernand: "Sé que es una tía muy curranta, mucho. Lo va a hacer fenomenal. No hay más Marías Patiños, no hay. Entonces hacer de María Patiño solo lo puedes hacer tú. Y lo vas a hacer de fábula, así que muchísima suerte y muchísimo ánimo. No solo para ella, sino para toda esa gran familia de la tele".