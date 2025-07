'Agárrate al sillón' divide al público en su estreno: Desde "refrescante" a "dudo que enganche"

Por Julia Almazán Romero |

Telecinco ha estrenado su, un concurso que busca conquistar al público con una mecánica basada en duelos, estrategia y preguntas de cultura general. El debut tuvo lugar este domingo tras la final del Mundial de Clubes, aunque, ocupando el espacio que dejó ' Reacción en cadena ' tras su cancelación.

Al frente del programa se encuentra Eugeni Alemany, liderando esta adaptación del exitoso formato francés 'Tout le monde veut prendre sa place'. Además, el concurso arrancó con Rafa Castaño, el mítico ganador del mayor bote de 'Pasapalabra', en el sillón rojo. Su posición como campeón le otorga privilegios clave, como seleccionar los temas de las preguntas en el duelo final. Cada tarde, seis aspirantes competirán en varias rondas eliminatorias hasta lograr enfrentarse a él y arrebatarle el trono. Si pueden, claro.

Rafa Castaño en el programa 'Agárrate al sillón'

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y, como suele ocurrir, ha estado marcada por la disparidad de opiniones. Algunos usuarios aplaudieron el ritmo del programa y el buen hacer de Eugeni Alemany. Sin embargo, otros no han sido tan indulgentes, y comentaban que, para ellos, era un formato un tanto aburrido. Incluso hubo quien tildó el estreno de "bodrio" y criticó la supuesta falta de química entre presentador y concursantes. Otra de las críticas más abundantes fueron por parte de los amantes del fútbol, que no pudieron disfrutar de la entrega de premios de la final entre el Chelsea y el PSG.

Pues en Francia llevará 20 años este concurso, pero a mí me ha empezaedo a aburrir a los 20 minutos. Dudo que me enganche.#AgárrateAlSillón — MarinaMF (@atenea2380) July 13, 2025

Que grande @telecincoes , que finaliza la Final y te enchufan "Agárrate al sillón". ¿Quieres ver la entrega del trofeo? Vete a Energy.

Si hubiera llegado el Madrid, motivo por el que han comprado los derechos ¿Hubieran hecho lo mismo?

Bueno si.... Dependiendo del resultado pic.twitter.com/mhkwA4zQXU — Mercado Culé (@MercadoCule) July 13, 2025

Ésto es un bodrio.



Se parece muchísimo a Atrápame se podes.



La chistosidad" concursantes-presentador es insufrible. El formato un rollo. Y el nivel de preguntas aburrido.#AgárrateAlSillón — Bolboreteira (@Blogbo__) July 13, 2025

Concurso refrescante para este verano! Preguntas que podemos participar desde casa! Y Eugeni, en cuanto se suelte, será un gran descubriemiento! Seguid así! #AgárrateAlSillón — ~~ Comentador de TV ~~ (@Comentador_DeTV) July 13, 2025

Me parece que no voy a seguir #Agarratealsillon No me ha enganchado. Para un día a la semana podría aguantarlo, pero a diario no. — Álvaro Moreno (@AMV77) July 13, 2025

Me ha encantado el primer programa de #AgarrateAlSillón pero me hubiera gustado que Abel le hubiera ganado a Rafa — Eñautt (@Enaut07) July 13, 2025

A mi la verdad, es que me gusta más reacción en cadena que agárrate al sillón....y el presentador...donde te pongas tú, que se quite Eugeni Alemany. Telecinco no lo ha pensado bien... — Isa (@Isacoal) July 14, 2025

Agarrate al sillón, que te queda poco... tic tac tic tac — CRS (@CarlosRubi89241) July 2, 2025

La copa del mundial de clubes se podía ver en Energy que pertenece a Mediaset eso para empezar, y #agarratealsillon me está gustando mucho y el presentador cuando se suelte un poco más será de 10 — Adrii_ (@adriibruu) July 13, 2025

A pesar de ello, hubo también sugerencias constructivas, como la de añadir una pregunta de desempate en caso de igualdad de puntos, apuntando que la mecánica podría pulirse para resultar más justa. En líneas generales, muchos coinciden en que el formato tiene potencial, pero necesitará tiempo para asentarse.

Imágenes del primer programa de 'Agárrate al sillón'

Los resultados de audiencia hablan por sí solos

El nuevo concurso de Eugeni Alemany arrancó con buen pie, firmando un 12,1% de cuota de pantalla y rozando el millón de espectadores gracias al potente arrastre de la final del Mundial de Clubes, que reunió a más de 2,9 millones (28,3%). Se trata de un dato positivo para su estreno en prime time, aunque el verdadero reto comienza ahora con su salto a la franja diaria de tarde. Si consigue mantener una parte de ese respaldo inicial, podría reforzar el tramo vespertino de Telecinco, aunque aún queda lejos de plantar cara a titanes como 'Pasapalabra'.