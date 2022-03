Agoney Hernández, ganador de 'Tu cara me suena 9'

La noche del viernes 4 de marzo, 'Tu cara me suena 9' celebró su gran final en directo, en Antena 3, en la que Rasel, Nia Correia, Eva Soriano, Agoney Hernández y María Peláe defendieron su victoria ante la audiencia. Una competición cargada de cariño en la que Hernández se convirtió en el ganador gracias al apoyo del 53% del público.

Nia, Agoney y María, antes de conocer la victoria del canario en 'Tu cara me suena 9'

Tras las actuaciones de los finalistas y sus compañeros, Manel Fuentes hizo una pausa en las votaciones para anunciar qué dos concursantes se quedaban con el quinto y cuarto puesto, con un 3% y un 15% de los votos del público, que resultaron ser Rasel y Soriano, respectivamente. "Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido una experiencia increíble, un aprendizaje de vida brutal, y yo ya me siento ganador por haber estado en esta edición, por sentir el cariño del público desde la primera gala, por sentir el cariño del jurado, de mi familia y de esta familia nueva que tengo, que los quiero con todo mi corazón", declaraba el primero, al ocupar el quinto puesto con su imitación de Elvis Presley al ritmo de "Jailhouse Rock".

Por su parte, Soriano optó tomarse la decisión del público con humor, después de estar solo a un 1% de colarse en podio gracias a su imitación de Shakira con la canción "Ojos así". La humorista hizo referencia al hecho de que Chenoa también había obtenido el cuarto puesto en la primera edición de 'Operación Triunfo', para entusiasmo de la jueza, tras lo cual apuntó que, como ocurría con la artista, "eso significa que soy una persona increíble y que voy a tener trabajo de por vida". Tiempo después, se anunció quién de los tres últimos concursantes se quedaba a la cola del podio, que resultó ser Peláe con un 21% de los votos, después de haber actuado en la piel de Lola Flores y su tema "Hey!".

El premio, para todos los finalistas

Lejos de mostrarse conformes con la decisión de la audiencia sobre el puesto que habían otorgado a la malagueña, tanto Correia como Hernández manifestaron su sorpresa y su disgusto ante su conforme y satisfecha compañera. "Creo que ese es el ejemplo más bonito de la piña que hemos hecho", apuntó quien obtuvo el bronce de la temporada, agradecida por una "experiencia que me llevo para toda la vida".

De esa forma, el duelo final quedaba en manos de dos exconcursantes de las más recientes ediciones de 'Operación Triunfo', antes de que Fuentes comunicara que Hernández era el ganador, con su imitación de Dimash al ritmo de "S.O.S. d'un terrien détresse", gracias al apoyo del 53% de los votos. Mientras, su paisana contaba con un 26% de los votos a su favor, logrando el segundo puesto tras actuar como Whitney Houston, interpretando "I will always love you". Una victoria por parte de Hernández que celebró recibiendo un beso de su novio, uno de los bailarines, y repartiendo el premio de 30.000 euros entre los cinco finalistas de la edición.