El guiño de Agoney a Sandrina en 'Tu cara me suena 9': "¡Mamá, que estoy bien!"

El humor es uno de los ingredientes más de 'Tu cara me suena'. Esta novena edición, al igual que las anteriores, se ha caracterizado por llevar las risas por bandera, tanto en algunos de los concursantes como en el jurado. Sin embargo, uno de los momentos más desconcertantes de la segunda semifinal, a la vez que gracioso, se produjo gracias al público durante la valoración de Agoney Hernández.

Sandrina y Agoney

El canario recibió los 12 puntos por parte de todos los miembros del jurado gracias a su imitación de Mónica Naranjo y su tema "El amor coloca". La alegría se contagió en el público en forma de aplausos y vítores, pero especialmente en una persona, que comenzó a chillar. Esto sorprendió tanto al concursante, que se giró, como a Àngel Llàcer, que miraba incrédulo la reacción de dicha persona.

Fue en ese momento cuando Agoney, impactado por ese grito, realizó un guiño a lo ocurrido semanas atrás en 'A tu vera', el programa de Castilla-La Mancha Media. "¡Mamá, que estoy bien! ¡Que no me he desmayado, mamá!", respondió el extriunfito, haciendo alusión a las palabras de Sandrina. Recordemos el momento en el que esta cayó desplomada al suelo en el concurso de copla, lo que le provocó una crisis nerviosa a su madre.

Finalista de la edición

Agoney recibió los 12 puntos tanto del jurado como del público, de modo que se convirtió en el ganador de la segunda semifinal. Esta puntuación, además, le sirvió para convertirse en el tercer finalista, por detrás de Nia, que ya tenía su plaza asegurada, y María Peláe y superando a Rasel y Eva Soriano. El próximo 4 de febrero, los cinco concursantes se jugarán convertirse en el ganador de la edición.