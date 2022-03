Tras 12 galas y dos semifinales, la novena edición de 'Tu cara me suena' está a punto de llegar a su fin. El viernes 4 de marzo se celebrará, en riguroso directo, la gran final en la que descubramos quién es el ganador o la ganadora. Con un 20,6% de media y 2.536.000 espectadores hasta el momento, la cadena se muestra más que satisfecha con esta temporada, siendo la más vista en los últimos cinco años.

Antes de acabar la edición, Antena 3 ha querido hacer una rueda de prensa con los cinco finalistas y contando también con Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia; Tinet Rubira: director de Gestmusic; y Manel Fuentes, presentador del formato. Esta rueda se ha hecho con una ilusión extra, pues acaban de conocerse las audiencias mensuales de febrero y Antena 3 lidera y encadena cuatro victorias consecutivas.

Nia y María Peláe, finalistas de 'Tu cara me suena 9'

Ferreiro ha arrancado la rueda expresando que 'Tu cara me suena' ya es "historia viva de la televisión" y ha agradecido el trabajo de los concursante, pues participar en un formato de este calibre requiere de mucho "sacrificio, esfuerzo, ensayo, memorización...". Rubira ha confirmado que ya está planeando la temporada 10. "Siempre estamos trabajando en la siguiente; palpando qué espera de nosotros el público".

¿Cómo se votará en la final?

Manel Fuentes ha sido el encargado de recordar el modo en el que se votará en la final, matizando en un inicio que "el jurado valora pero no vota". Saldrán números de teléfono, los cuales no se harán públicos hasta el mismo viernes, y por eso será la gala en directo, para que todos los espectadores puedan votar. Además, ha prometido que la final estará repleta de números espectaculares, grandes puestas en escena y máxima emoción.

La imitaciones de la final

Los cinco finalistas han desvelado a qué artistas han elegido para la gran final y, además, han explicado el porqué de estas decisiones. Nia será Witney Hudson, "porque es una de las más grandes, y es la segunda canción que canté cuando empecé", mientras que María Peláe imitará a Lola Flores, "por justicia con mi abuela, que es la que me dio el amor por ella. Pero voy a mirar poco a Lolita".

Manel Fuentes y los cinco finalistas de 'Tu cara me suena'

Por su parte, Agoney se queda con Dimash, "una voz estratosférica y con cosas que jamás podré hacer en mi vida diaria"; Rasel será Elvis Presley, "para salir de mi zona de confort" y Eva Soriano se transformará en Shakira: "Tengo que disociar la cadera y es algo que no llevo bien". Los otros cuatro concursantes de la edición que no se han convertido en finalistas también actuarán en esta última gala, aunque han preferido todavía no revelar a quiénes imitarán.

Los cinco finalistas hacen balance

Nia, una de las grandes favoritas para ganar la edición, reconoce estar muy contenta con su paso por el formato. "Dije a Tinet al principio que yo no sabía imitar y me dijo que todos los artistas le han ido diciendo lo mismo, como Blas o Edurne". Estas palabras le animaron a seguir adelante, y ahora esta muy feliz de haber hecho piña e incluso de haber hecho una colaboración con su compañera María Peláe.

Precisamente esta última cuenta que "este proceso ha sido aprender a marcha forzada. En cuestión de voz siempre he sido muy bruta" y "he aprendido de todo, hasta a maquillarme". Agoney dice que lleva "muchos meses de sesiones con psicólogo. Hay que dar mucho y yo soy un tío con muchos miedos, entre ellos el miedo escénico, y salir al escenario sin reconocerte es algo muy raro". Además, ha contado que desde que imitó a Olly Alexander habla a menudo con él.

Para Rasel, esta ha sido "una experiencia insuperable" de la que "se aprende una barbaridad" y Eva Soriano considera que este año "debe ganar la comedia" ya que "ninguna edición ha ganado los 'jajas'". Antes de acabar, ha querido hacer una petición pública ante los directivos: "Si no gano, propongo volver e ir haciendo ediciones hasta que gane alguna".