Aimar Bretos ficha por laSexta y ya prepara un nuevo programa para su prime time

laSexta continúa creciendo e incorporando nuevos fichajes que son muy interesantes para la audiencia. Tras el reciente fichaje de Marc Giró tras años ligado a TVE, la segunda cadena de Atresmedia suma una de las voces con mayor talento y proyección del sector.
Aimar Bretos se unirá al gran plantel de profesionales que forman parte de la cadena. Es uno de los periodistas y comunicadores más valorados del panorama audiovisual con una enorme trayectoria y ahora ficha por la cadena de Atresmedia para presentar un nuevo programa en prime time.
De este modo, liderará este nuevo programa que se emitirá en horario estelar. El espacio, que llegará muy pronto al prime time de laSexta, estará producido por Newtral. Bretos compatibilizará este proyecto con sus actuales desempeños en la Cadena SER, donde presenta y dirige 'Hora 25' desde 2021.
¿Quién es Aimar Bretos?
Allí se consolidó como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de 'Hora 25', donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.
A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.