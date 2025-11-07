Por Beatriz Prieto |

Unos días después de que Atresmedia presentara en una rueda de prensa 'Cazadores de imágenes', su nuevo programa a cargo del fotógrafo, aventurero y creador de contenido Gotzon Mantuliz, laSexta ha confirmado la fecha de estreno del formato que, como ya se apuntaba entonces, debutaría la semana del 10 de noviembre: concretamente, el miércoles 12 de noviembre, a las 22.45h.

Gotzon Mantuliz y Silvia Abril en la primera entrega de 'Cazadores de imágenes'

De este modo, el programa a cargo del ganador de la quinta edición de 'El desafío' y también colaborador de 'Zapeando' se medirá en su estreno también con el debut de otro formato de "aventuras", 'Hasta el fin del mundo', en La 1; además de enfrentarse a una nueva entrega de 'El 1%' en Antena 3, un nuevo episodio de 'La Agencia' en Telecinco y la cita semanal con 'Callejeros' en Cuatro.

El programa de Mantuliz contará con una primera temporada de seis episodios, cada uno de ellos centrado en un animal emblemático por la dificultad que supone intentar captarlo en fotografías, como por ejemplo el tiburón tigre en las islas Maldivas o la anaconda en Brasil. Para conseguirlo, Mantuliz estará acompañado de un invitado famoso con el que recorrerá increíbles parajes al mismo tiempo que mantendrá con ellos conversaciones íntimas y momentos de convivencia que prometen exponer un lado más íntimo y sincero de cada acompañante.

Gotzon Mantuliz y Silvia Abril en 'Cazadores de imágenes'

Producido por Atresmedia en colaboración con '7 y acción', 'Cazadores de imágenes', uno de los paraísos naturaleza más increíbles del mundo,. Acompañados del equipo del programa, Montuliz y su invitada se sumergirán en el mar de Cortés, apodado por Jacques Cousteau como "el acuario del mundo" para, las mantas rayas que habitan dichos mares.

???? @laSextaTV estrena el próximo MIÉRCOLES @cazaimagenestv



???? El NUEVO programa de aventuras de @gotzonmantuliz en busca de la MEJOR fotografía del mundo salvaje



????Con @silviabril, @ArturoValls, @MamenMendi, Patricia Conde, @miguelamunoz y Mario Vaquerizo como invitados pic.twitter.com/5Ov9vhpRlf — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 7, 2025

Otras cinco aventuras

A partir de entonces, el formato, renovado por una segunda temporada antes del estreno, contará con la participación de Arturo Valls, con quien Mantuliz se adentrará en los bosques españoles en busca del lince ibérico; Mamen Mendizábal, que acompañará al vasco a Maldivas para atisbar al tiburón toro; Miguel Ángel Muñoz, quien afrontará una búsqueda del jaguar y la anaconda en la selva brasileña; Mario Vaquerizo, con quien el presentador convivirá con gorilas en Uganda; y Patricia Conde, que viajará a Alaska en pos de osos salvajes.