Por Adrián López Carcelén |

Tras el anuncio de su fichaje el pasado mes de enero, Marc Giró y Atresmedia se encuentran perfilando todos los detalles del nuevo formato del presentador catalán. El título que suena con más fuerza es el de 'Cara al show', pero tal y como ha podido saber Fórmula TV, el grupo de comunicación baraja varias opciones para dar nombre al programa, habiendo registrado todas las propuestas y siendo la favorita, por ahora, la mencionada. Con esta posible denominación, Giró demuestra que seguirá contando con el enfoque provocador e irreverente que le caracteriza.

El programa, pensado para la franja del prime time, supondrá el regreso de Giró a laSexta, y será una de las grandes apuestas de la cadena para este 2026. Tanto cadena como productora están ultimando los preparativos para poder comenzar con la producción del programa. Todo apunta a que el nuevo formato, pensado para ocupar la franja de prime time, seguirá una tendencia continuista con 'Late Xou con Marc Giró', combinando las entrevistas con el humor y el entretenimiento.

Marc Giró en 'Late Xou'

En RTVE, el presentador se convirtió en un gran estandarte del ente público. Con su 'Late Xou', Giró fue creciendo y ganando cada vez más presencia en la parrilla del grupo audiovisual. El formato se emitió por primera vez el 15 de enero de 2023 en el late night de La 1, solo para Cataluña. Poco tiempo después dio el salto al ámbito nacional, ocupando el late night de La 2. Finalmente, el comunicador y su equipo pasaron a dominar el prime time en La 1, una franja complicada pero en la que consiguieron hacerse un hueco gracias a su emisión semanal tras 'La revuelta'.

Fichaje estratégico

Con esta imagen se anunció el fichaje de Marc Giró por Atresmedia

La llegada de Marc Giró a laSexta se enmarca dentro de la. El programa, diseñado para ocupar el prime time, representa un. Asimismo, la figura de Giró mantiene una cierta continuidad con el enfoque satírico y humorístico de ' El intermedio ', que podría actuar como telonero. En este sentido, el tándem entre el veterano programa de El Gran Wyoming y este nuevo formato podría convertirse en un atractivo adicional para la audiencia.

Recordemos que no es la primera vez que Marc Giró desembarca en laSexta. Ya en 2013 comenzó como colaborador en 'En el aire', el programa de Andreu Buenafuente. Además, se mantuvo ligado durante varios años a Atresmedia, apareciendo también en Espejo público y Zapeando. Así, su vuelta representa el comienzo de una nueva etapa profesional en la casa que le dio la primera oportunidad en la televisión nacional.