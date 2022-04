Bertín Osborne abrió las puertas de su programa, esta vez, a Ainhoa Arteta. La soprano visitó 'Mi casa es la tuya' para abrirse en canal y hacer un recorrido a lo largo de su vida y su trayectoria profesional, de manera que pudo tratar algunos temas personales que nunca antes había comentado en un espacio de televisión.

Ainhoa Arteta durante su visita en 'Mi casa es la tuya'

En primer lugar, la cantante habló de un trauma que sufrió en Tolosa, su pueblo de origen, con tan solo seis años: "Un tío me dijo que si le ayudaba a bajar paquetes de casa de su padre. Subí las escaleras y esa persona iba a haciendo algo que yo no sabía que era, pero no me encontraba bien. Me puse a gritar y me salvé", confesó la intérprete. No obstante, aunque ese suceso haya quedado lejos en el tiempo, ha marcado a Arteta durante toda su vida.

Por otro lado, cuando viajó a Nueva York, lugar al que acudió para formarse profesionalmente en la música y construirse una carrera en la música, fue víctima de una violación, otro hecho que también ha calado en gran parte de su día a día. La artista ha admitido que no soporta ni siquiera los sustos, ya que esto le trae recuerdos a esos episodios traumáticos, que han provocado que ella tenga problemas para ligar o relacionarse.

Sus problemas de salud

Arteta también ha asegurado que sufrió el coronavirus durante la primera ola de la pandemia, aunque lo peor vino cuando sufrió un cólico nefrítico: "Se complicó y terminó en un fallo multiorgánico. Me tienen que trasladar en helicóptero, llegué por los pelos y ya no me enteré de mucho más. Estuve seis días en coma inducido y me daban tres horas de vida". La vasca, que sufrió una septicemia, no reaccionó a ningún tratamiento excepto a la penicilina, a la que era alérgica, pero que los médicos usaron como última opción, y que finalmente le permitió recuperarse.