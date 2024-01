Por Redacción |

El Festival de la Canción de Sanremo, el certamen de donde han salido las últimas siete participaciones de Italia en Eurovisión 2024, ha dado una sorpresa al anunciar que Aitana participará en una de las seratas del festival. El encargado de comunicar que la española va a cantar en Sanremo 2024 ha sido Amadeus, el director artístico del certamen desde 2020.

Sangiovanni y Aitana

La extriunfita acompañará a Sangiovanni en la noche de covers, donde los 30 concursantes del festival acompañados por otros artistas de renombre interpretan canciones suyas o de otros. De hecho,, el tema que el artista presentó a Sanremo 2022 y del que Aitana hizo una versión en español.

La serata cover, o noche de dúos, se celebra el viernes 9 de febrero de 2024, y será entonces cuando veamos a Aitana subirse al escenario del legendario Teatro Ariston de San Remo. Respecto a su emisión, el festival de Sanremo se emite en el canal de televisión pública italiana RAI 1 y a través de su web RaiPlay, desde donde se pudo ver la anterior edición incluso desde España.

Otros españoles en Sanremo

A pesar de que Aitana no es concursante de Sanremo, sino una invitada que acompañará a Sangiovanni en la noche de covers, no sería la primera vez que un artista español se presenta al certamen. Sin ir muy lejos, Ana Mena participó en la edición de 2022 con la canción 'Duecentomile ore', pero no obtuvo muy buenos resultados. En años anteriores, Los Bravos (1967), Aguaviva (1971 y 1972), Mocedades (1973), Bertín Osborne (1983), Las Ketchup (2004) y Raquel del Rosario (2011) también formaron parte de Sanremo.