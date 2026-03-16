Por Adrián López Carcelén |

'Al cielo con ella' está de enhorabuena. Tras más de un año en La 2, RTVE ha decidido trasladar a Henar Álvarez y compañía a La 1 para convertir al programa en una de sus grandes apuestas por el entretenimiento. Tal y como ya ocurriera con 'Late Xou con Marc Giró', el formato de Álvarez pasará a primera división tras haber comenzado su andadura en RTVE Play, la plataforma de contenidos digitales de la corporación pública, y después en La 2.

Para su primera emisión en La 1, el programa contará con Shakira como invitada estelar. La cantante colombiana, que está inmersa en su gira 'Las Mujeres ya no lloran world tour', protagonizará una entrevista de la que ya se ha podido ver un pequeño avance. En este extracto, Henar Álvarez pregunta a Shakira sobre el gran éxito de su concierto en el Zócalo de Ciudad de México, que contó con más 400.000 fans y rompió el récord histórico de asistencia. "Fue increíble, la verdad. Estaba hasta nerviosa y todo después de un año de gira", contestó la artista.

Henar Álvarez entrevistará a Shakira en 'Al cielo con ella'

Shakira anuncia sus conciertos en España

Para tranquilidad de sus fans, Henar Álvarez se encargó de preguntar a Shakira sobre el paso de su actual gira por España. "España está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todos los puntos de vista. Live Nation está preparado un estadio especialmente para estos conciertos", respondió la cantante.

Shakira está inmersa en su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

", prosiguió la colombiana, que otorgó a 'Al cielo con ella' la exclusiva de esta información. "Di que sí, reina.", dijo Álvarez utilizando su característico humor. La cantante seguirá así el ejemplo de otras grandes estrellas como Adele, que también levantó un estadio para su residencia de conciertos en Múnich.

"Eso va a ser de otro mundo. Yo creo que una producción que no se ha visto antes en España", prosiguió diciendo la cantante, que afirmó que no puede dar muchos más detalles. Aún así, Álvarez quiso intentar conseguir algo más de información: "Entiendo que si vas a construir un estadio vas a hacer varios conciertos, ¿no? No vamos a tener que jugar a 'Los juegos del hambre' para conseguir una entrada, que es lo que nos pasa últimamente en España". La cantante trató de zanjar el asunto y afirmó: "Van a ser más de dos días".