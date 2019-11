'La Voz Kids': Alan rompe a llorar tras defender su actuación con afonía

En los ensayos previos a la fase del Asalto final en 'La Voz Kids', Melendi y su asesor Arkano se toparon con un problema: Alan, uno de los miembros de su equipo, estaba algo enfermo y su voz se veía afectada por ello. Es por eso que, tras realizar una única prueba, el de Asturias pidió a este ir a descansar y confiar en haberse recuperado algo cuando tocara defender la actuación sobre el escenario.

Alan en 'La Voz Kids'

El momento llegó y el joven artista interpretó sobre el mismo una dulce versión de "Ya me enteré", el tema de los mexicanos Reik. La profesionalidad de Alan llevó a este a tratar de defender la canción como si no hubiera problema. Sin embargo, en algunos momentos era notable que su voz no podía llegar a las notas más altas o afinar como de costumbre, algo que terminó pasando factura al joven.

Los coaches y asesores fueron muy benevolentes con la situación de Alan, y el propio Melendi se levantó de su sitio para reconocer al artista su mérito. "Está roto y ha tenido la valentía de cantar con esa afonía. Lo ha hecho muy bien pero no ha lucido lo que él tiene", manifestaba el de Asturias con pena, al mismo tiempo que destacaba la sensibilidad y el talento del concursante.

Alan rompe a llorar

A pesar de las palabras de reconocimiento de los coaches y el aplauso del público, Alan no pudo evitar derrumbarse al reunirse con sus compañeros, consciente de que la actuación podría haber ido mejor de no ser por la afonía. "No estoy tan contento con la actuación que he hecho porque he descontrolado un poco en las afinaciones", confesaba tras las cámaras. No obstante, sus compañeros dieron un gran ejemplo de compañerismo mencionándole sus puntos fuertes y apoyándole. Finalmente fue uno de los elegidos por Melendi para pasar a la siguiente fase, convirtiéndose así en semifinalista de la edición.