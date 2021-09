A raíz de la entrada de Adara Molinero en 'Secret Story: La casa de los secretos', la organización aprovechó la gala del martes 28 de septiembre para reunir a la madrileña con algunos de los concursantes a los que tenía cosas que decirles. Entre ellos, se encontraba Lucía Pariente, cuyas declaraciones contra Molinero no gustaron nada a la madrileña, quien no dudó en reprochárselo a pesar de la actitud indiferente de la concursante. Un encuentro que acabó desatando el enfado de Alba Carrillo en plató, donde estalló contra la ganadora de 'GH VIP 7' y se enfrentó incluso a la madre de esta, Elena Rodríguez.

Alba Carrillo se enfrenta a Elena Rodríguez por Adara en 'Secret Story'

"Vi que decías que no sabía hilar dos palabras seguidas. Diste a entender que era un poco cortita", acusó Molinero, al reencontrarse con Pariente dentro de la casa, donde la madre de Carrillo simplemente explicó dichas palabras asegurando que "me parecía eso". "Te está pasando a ti ahora. A lo mejor tú te crees muy lista", replicó la recién llegada a la casa, momento en el que Pariente confesó que "no tengo muy buen día", a raíz de su fuerte disputa durante esa misma mañana con Luca Onestini por la comida. "Por lo menos no tengo mi interior podrido", insistió la madrileña, a quien su interlocutora concedió que "estamos de acuerdo en lo que tú quieras y en lo que tú digas" e incluso confesó que sus palabras en contra de Molinero las había dicho "más para molestar a Miguel, no a Adara".

Esa conversación no gustó nada a Carrillo, presente en plató, quien cargó contra Molinero, de quien criticó que "no me gusta la altanería con la que ha entrado, ni como está tratando a mi madre". "Mi madre lleva más razón que un santo le cuesta hilar dos palabras", prosiguió la colaboradora, para después añadir que "lo que mi madre tiene el interior podrido lo dirá ella. Si queremos analizamos todo de todos y a ver cuánta podredumbre tenemos". "Me parece que no está siendo justa y no me gusta cómo está haciendo", opinó Carrillo, quien incluso reconoció que "iba a defenderla, porque la última vez que la vi fue en una situación muy dolorosa para todos", en referencia al velatorio de Mila Ximénez, a quien Molinero incluso había tenido presente al entrar en la casa. "No me llevo mal con ella, pero con esto que le ha hecho a mi madre, cruz y raya", concluyó Carrillo, antes de lanzar una pulla directa a la madre de Molinero, en referencia a lo mal que escribió "Velázquez" en una prueba de cultura general durante su edición de 'Supervivientes'.

"Estás reventadísima"

Alba Carrillo y Elena Rodríguez discuten en 'Secret Story'

Carrillo desataba así un conflicto con Rodríguez, quien se negó a responder con respecto a tal pulla, con calma. "¿Qué me vas a contestar? Todo el mundo vio cómo lo escribías. De tal palo, tal astilla. Igual que mi madre, yo estoy superorgullosa", lanzó la colaboradora, para después añadir que "será una diosa para el programa, pero para mí, no". "Tú misma, con esas palabras, estás hablando de tu interior, de ese que tenéis tú y tu madre", replicó Rodríguez. La madre de Molinero soltó entonces que "estás reventadísima, porque te veías ganadora", en referencia a su participación con su hija en 'GH VIP 7'. "Cuando saliste, te dedicaste a criticarla", acusó Rodríguez.

"Lo que no hice es entrar y humillar al padre de mi hijo delante de toda España", contraatacó Carrillo, ante lo que la madre de Molinero replicó que "tú has hablado del padre de tu hijo delante y detrás. Tú y tu madre". "Yo no me he creído ganadora nunca y no he ido a humillar a la gente", estallaba la colaboradora, quien incluso achacó la victoria de Molinero a "entrar al juego y liarme con un tío". "Te voy a llevar a la pinacoteca más importante de España", insistía Carrillo, en su pulla sobre Velázquez, antes de hacer burla a su interlocutora cuando esta recalcó que "eso no me hace daño". "Eso habla de ti, doña perfecta", añadía la madre de Molinero, antes de que Sobera pusiera fin a la discusión.