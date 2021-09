La noche del martes 28 de septiembre, 'Secret Story: Cuenta atrás' alcanzó su tercera gala con Carlos Sobera en Telecinco. Una entrega en la que los habitantes de la casa iban a descubrir por fin a la nueva inquilina temporal de la casa, Adara Molinero, cuya madre, Elena Rodríguez, estuvo presente en plató. Por ello, la madre de la ganadora de 'GH VIP 7' coincidió con Gianmarco Onestini, expareja de la madrileña, con quien mantuvo un tenso encuentro al comienzo de la gala.

Elena Rodríguez y Gianmarco Onestini, totalmente distanciados en 'Secret Story'

"Creo que ya va siendo hora de que deje ese papelón que tiene montado y que olvide y deje de hacer numeritos", apostaba Rodríguez, cuando Sobera le preguntó su opinión sobre las declaraciones de Onestini en la gala de la noche del domigo, cuando el italiano aseguraba que Molinero le había "aplastado el corazón". "Yo no estoy viviendo de nadie, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo solo", se defendió el aludido, tras lo cual añadió que "estoy haciendo mis cositas y no me subo al carro de nadie". "Estoy defendiendo a mi hermano. He hecho mi carrera, mis cosas y nunca más he vuelto a hablar de vosotros", recalcó Onestini, antes de señalar que "es un tema que para mí está cerrado y que no quiero volver a abrir".

"No tengo ningún problema porque tengo la verdad de mi lado y estoy con la cabeza bien alta", manifestó el italiano. Sobera dejó caer entonces la posibilidad de que Onestini hubiera reabierto él mismo el tema con sus declaraciones ante Jordi González, ante lo que el aludido explicó que "la pregunta me la hizo Jordi y yo lo dije. No quiero volver a abrir el tema, porque es del pasado". "No hace mucho que volviste a hablar del tema, cuando estuviste en el pisito", replicó Rodríguez, quien acusó al exnovio de su hija de ir "de hombre dolido, abandonado, traicionado. Es tu verdad, pero no es la verdad". "¿Quién ha ido con otra persona mientras tenía pareja? ¿Ella o yo?", cuestionó Onestini, ante una Rodríguez que afirmó que "no es la verdad, no mientas".

"No me voy a poner a tu nivel"

"La estás dejando mal continuamente con eso de ir de hombre dolido. Y aquí el que se marchó y la dejó tirada, fuiste tú. La dejaste tirada en un mal momento, en el peor. Y ella no ha traicionado a nadie", defendió la madre de Molinero, un tanto alterada, momento en el que Onestini la instó a que "si me quieres gritar a la cara, yo no me voy a poner a tu nivel". "Si no sabes admitir lo que ha pasado, es vuestro problema. Yo sé exactamente lo que ha pasado, lo sabemos todos", añadía el italiano, a quien Rodríguez acusó de marcharse "en plena pandemia. Tenía muchas ganas de decirlo". "¿Por qué mientes? A la gente no le tienes que tomar el pelo. Lo ha hecho tu hija, pero tú, no. Respeta a la gente", saltó entonces el aludido. Una disputa en la que el Maestro Joao quiso poner algo de paz al opinar que "creo que cada uno tiene su parte de razón". "Es una relación de los dos, os habéis hecho daño, pero por favor, sed capaces de pasar página, porque habéis tenido algo muy bonito y, por lo menos, estad bien", recomendó el vidente.