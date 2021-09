El martes 28 de septiembre, 'Secret Story: Cuenta atrás' arrancó su tercera gala, a cargo de Carlos Sobera, con la entrada de Adara Molinero en la casa para reunirse con los concursantes. No obstante, las cosas terminaron muy diferentes a lo esperado: en la recta final de la cita, las tensiones en torno a Miguel Frigenti acabaron desatando una fuerte discusión entre el colaborador de televisión y Sofía Cristo, quien fue expulsada de forma disciplinaria del concurso tras empujar a su compañero.

Sofía Cristo se encara con Miguel Frigenti para sorpresa de sus compañeros de 'Secret Story'

El conflicto entre ambos concursantes se produjo a raíz de las palabras que Cristina Porta había lanzado sobre Sandra Pica, acerca de lo mucho que la catalana habría hablado en los platós de su expareja, Tom Brusse. Unas palabras a las que se sumó su compañero Frigenti, quien acusó a Pica de "comercializar tu relación durante tres meses, yendo a 'Sábado deluxe', ganando dinero y participando en realities". "¡Ya vale de echarse las manos a la cabeza y hacer sentir a la gente como una mierda!", estallaba el castellano-manchego, provocando la retirada de su compañera y, con ella, la intervención de Cristo. La madrileña sacó a relucir el pacto que había "firmado" con Frigenti, en el que habían acordado que "yo no le pincho en las galas y él no saca información de fuera", ante lo que el colaborador defendió que "no estoy sacando nada de fuera, estoy explicando lo de la semana pasada", al recordar su dura disputa con la catalana.

"Entra al caso cuando yo considere que sea un tema que va conmigo, Sofía", replicaba Frigenti a su compañera. "Entonces yo me meteré donde me salga del coño", replicaba la madrileña, sin tapujos, ante lo que el castellano-manchego manifestó que "métete donde te dé la gana, pero haz tú tus tramas y deja de alimentarte de las de los demás". "¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy tan sucia", se podía escuchar a Cristo, quien incluso añadía que "yo no tengo necesidad de hacer putas tramas y estar alterando a toda la puta casa para tener un puto minuto de gloria", antes de que Sobera se centrara en plató. Mientras la madre de Pica manifestaba su disgusto, se podía ver a Frigenti en la pantalla grande, caminando con los oídos tapados mientras Cristo lo increpaba por las espaldas, en medio de una enorme tensión por la que el presentador tuvo que recuperar la conexión con la casa. "Yo por lo menos intento ser buena tía e intento estar en todas las partes de la casa, no como tú, que te aíslas", soltaba la madrileña, mientras sus compañeros trataban de detenerla.

"¡Di que me echen, capullo!"

Carlos Sobera comunica a Sofía Cristo su expulsión inmediata de 'Secret Story'

"Si nadie le dice las putas cosas claras a este chaval, se las digo yo", exclamó Cristo, alterada, encarándose incluso con Lucía Pariente. "Me importan una mierda las tramas de mierda, de sucio, de mala persona y de capullo", añadía la madrileña, aproximándose a un Frigenti aún con las manos en los oídos, sentado en el sofá, a quien aferró por sorpresa de las muñecas, antes de sacudirlo y empujarlo de nuevo al sofá, mientras algunos compañeros trataban de separarlos. "¡Corre, venga, di que me echen, capullo!", estalló Cristo, al ver cómo el castellano-manchego se ponía en pie para marcharse, al mismo tiempo que algunos concursantes la agarraban para evitar mayores encontronazos. "El espectáculo que estáis dando en este momento es lamentable y no aporta nada a vuestro favor, de ninguno de vosotros", reprendió Sobera, que había tratado en vano de parar la situación desde el plató.

"Perder los nervios no sirve de nada y va en contra de lo que uno quiere manifestar, como es el caso. Hay alguno que tiene buena intención y está perdiendo todo con las formas", opinó el vasco. Minutos después, Sobera regresó a la casa, algo más calmada, cuando la madrileña pidió disculpas, no sin dejar clara su intención de marcharse, al igual que lo imposible que le resultaba convivir con Frigenti. Un perdón que el presentador aceptó antes de que comunicar una decisión que muchos espectadores habían esperado en redes sociales: que el concurso de Cristo había llegado a su fin. "Esto para mí no es nada agradable. Hoy todos habéis perdido los nervios y no habéis estado a la altura, pero hay cosas que implican pasar una línea y tú lo has hecho", declaró Sobera, tras lo cual anunció que "la organización no tiene más remedio que echarte", ante una conforme Cristo. "Si el pretendía ser el malo del concurso, lo han conseguido. Ya tienen a uno menos, así que tienen vía libre para seguir adelante con su concurso", declaró la concursante.