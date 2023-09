Alba Carrillo amenaza con reventar 'GH VIP 8': "Sé todos los concursantes. Soporífero"

Por Redacción |

A escasas horas del estreno de la octava edición de 'GH VIP', Alba Carrillo ha querido mandar un mensaje a "Whispers" a través de su cuenta de Instagram, amagando con desvelar el casting del reality show producido por Zeppelin TV, tal y como hizo en su día al asegurar que Cristina Porta y Jorge Pérez iban a ser los ganadores de '¡Vaya vacaciones!', spoiler que el tiempo confirmó.

Alba Carrillo y Lucía Pariente en 'GH VIP 7'

"Si quiero, que no lo voy a hacer porque soy generosa, te podría reventar otro reality de la pasada cadena gloriosa.. Muy mala, como vosotros habéis sido dejando de un día para otro y sin paro y sin nada a la madre de mi hijo", empezaba diciendo Carrillo en sus stories de Instagram.

"Voy a ser generosa por esta vez. Reconozco que no lo voy a ver porque me parece absolutamente soporífero. Tendrán la casa a medio pintar, como siempre se terminará de secar con los concursantes dentro, pero no pasa nada. De estas cosas os hablaré en mi libro", soltaba, dando a entender que cuando ella entró en la séptima edición de 'GH VIP', la casa de Guadalix de la Sierra no estaba todavía lista.

"Os cuento que, salvo alguna cosa que se pueda llamar sorpresa, va a haber gente que digáis: '¿Otra vez? ¿Otra vez esta aquí?'. Soporífero, solo os puedo decir eso. Yo desde luego no lo voy a ver", dejaba claro la modelo y escritora, abriendo así la puerta a un posible regreso de algún exconcursante de 'GH VIP'.

En nombre de su madre

Para terminar, Alba Carrillo ha terminado su discurso con un zasca directo a Mediaset España. "Por cierto, no se puede empezar un nuevo proyecto sin haber pagado a las personas que te han ganado un juicio. ¡Pagad a mi madre y empezad en la cadena triste, antigua cadena gloriosa, todos los realices que queráis!", zanjaba, mientras iba de camino a grabar el audiolibro de su obra "Lista para la vida".