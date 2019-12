Mila Ximénez estalla en 'GH VIP 7' por la falta de apoyo desde 'Sálvame': "Si tengo trabajo, que lo digan"

La noche del domingo 8 de diciembre, 'GH VIP 7' emitió un nuevo debate en el que las finalistas Adara Molinero, Mila Ximénez, Alba Carrillo y Noemí Salazar recibieron nuevos tuits de los espectadores. Cuestiones y críticas que no solo respondieron las concursantes, sino también aquellos que habían designado como jefes de campaña (Joao, Anabel Pantoja, Irene Junquera y El Cejas), y que concluyó con un momento entre tenso y divertido protagonizado por Mila.

Mila Ximénez "estalla" en 'GH VIP 7' ante un mensaje de María Patiño a Adara

El episodio se desató cuando el programa mostró un tuit de María Patiño, en el que la colaboradora de 'Sálvame' alababa a Adara. "Cuando logras vivir como sientes aún perdiendo... ¡has ganado!", lanzó la presentadora, haciendo referencia a la relación de Molinero con Gianmarco dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. "Es que estoy alucinando", soltó entonces Mila, cuando Jordi González cuestionó el hecho de si Patiño era o no su "defensora oficial".

"De aquí voy a salir con la cabeza hecha un Cristo", declaró la finalista, despertando risas entre sus compañeras. "Me voy a dar un cabezazo con un foco, porque ya me voy a la mierda", prosiguió la concursante, antes de dar las gracias a María y mandar "un beso a todos". "Si tengo trabajo, me lo decís, que si eso ya me quedo en el 'Dúo'", soltó Ximénez. "Me cago en la leche. Joder... ¿Me queda alguien? Porque como no ha venido nadie a verme...", continuó la finalista, sin dejar de despertar carcajadas, antes de preguntar si su hermano estaba en plató y si la seguía queriendo.

"Estoy preparada para todo"

"¿Hay alguien?", insistió Ximénez, ya con una evidente sonrisa, tras lo cual bromeó enumerando que habían acudido a ver a sus compañeros "novios, primos, amantes, cuñados, padres..." mientras Jordi comentaba "pero qué mosqueo tiene Mila". "A mí no ha venido a verme ni dios. ¡Y encima dice María: Adara ganadora!", lanzó la concursante, quien tuvo ocasión de ver un tuit de apoyo por parte de Kiko Hernández. "¡Vamos, Mila! ¡Tú puedes!", compartió el colaborador en su cuenta oficial de Twitter.

"Sabes que cuando me dijiste de llegar a la final, dije que no podía. Pero he podido, estoy en la final y es mi mayor premio", dedicó Mila a su compañero de 'Sálvame', al que aseguró que estaba "muy tranquila" porque sabía que estaba en contacto con su gente y que la había estado apoyando. "Estoy lista y preparada para todo", afirmó la finalista, ante la perspectiva de enfrentarse a los comentarios de sus compañeros de trabajo al salir del concurso. "Soy muy intutitiva y hay algo que no va bien", confesó Ximénez, al concluir la gala, que criticó el hecho de que le hubieran puesto ese tuit precisamente en un día así. "Me da hostias hasta el último día. Me he quedado muerta", declaró la concursante, a quien Noemí trató de tranquilizar señalando que, Patiño, "lo que ha dicho es solo un comentario".