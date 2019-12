Mila Ximénez carga contra el Maestro Joao en 'GH VIP 7': "En el reality no me ha aportado nada"

La noche del domingo 8 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró un nuevo debate con Adara Molinero, Noemí Salazar, Alba Carrillo y Mila Ximénez como finalistas de la edición. Una gala en la que el programa mostró nuevas imágenes de las concursantes, entre las que se encontraba un confesionario de Ximénez en el que la concursante, después de recordar al Maestro Joao, cargó duramente contra su excompañero.

El Maestro Joao, atento a las críticas de Mila Ximénez en 'GH VIP 7'

"Tengo muy pocos recuerdos agradables", reconoció la colaboradora de 'Sálvame', a la hora de hablar del vidente, antes de destacar especialmente un momento en el que había nominado a su excompañero. Un recuerdo "muy desagradable" en el que Ximénez recordó cómo Joao cortó una discusión asegurando que "luego va a salir lo que es realmente", al referirse a ella.

"Me di cuenta de que en el fondo no nos fiamos el uno del otro", declaró Mila, antes de concluir su "anáisis" asegurando que Joao "en el reality no me ha aportado nada". "¿Ha tardado tres meses en sacar esto? Igual es por eso que ha estado tan amargada", cuestionó el aludido, presente en plató. "No tiene nada que hacer, están aburridas como monas", señaló el vidente, antes de concluir afirmando que "si eso la sirve para un confesionario, me alegro".

"Me siento ganadora"

"Estoy feliz, me siento como si hubiera vivido la aventura de mi vida", confesó Ximénez en otro confesionario, a la hora de valorar su discurso. "Lo he vivido con muchísima intensidad, pero también con la sensación de fracaso", reconoció la finalista, antes describir su paso por el reality como "maravilloso. "Lo que han visto es una persona que ha vivido, que ha peleado. Me siento muy bien, me siento ganadora", añadió la concursante.

Mila opinó, además, se había dado cuenta de que "soy más empática de lo que creía y que no soy tan horrible como pensaba". "Me ha dado mucha seguridad", aseguró Ximénez, quien confesó haber sentido muchas veces "poco atractiva, pero ahora me veo bien". "Me he dado cuenta de lo que importa, que es quererme más y dejar de darme mensajes negativos", admitió la concursante, quien afirmó que iba a hacer de cada día, "un gran día". "Creo que ha llegado el día de perdonarme", concluyó Mila.