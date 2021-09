La participación de Miguel Frigenti y Lucía Pariente en 'Secret Story: La casa de los secretos' tenía una intención clara: dinamitar la relación entre ambos, que se habían establecidos como grandes enemigos. Incluso cuando entraron a la casa, Alba Carrillo, la tercera en discordia, estuvo presente, pero los tres decidieron enterrar el hacha de guerra y mantener una relación cordial.

Alba Carrillo en el plató de 'Secret Story'

Sin embargo, esto ha durado muy poco y el enfrentamiento en este triángulo está servido, hasta tal punto de que la dirección del reality show había querido celebrar un cara a cara entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti en Guadalix de la Sierra en el caso de que el colaborador saliera expulsado. Ha sido la propia implicada quien lo ha relatado todo en sus redes sociales: "Es una propuesta. No tiene nada malo por parte de la organización, pero yo la he declinado".

"A mí me hizo muchísimo daño la campaña que hizo él y lo mal que se portó conmigo y con mi madre cuando ella me estaba defendiendo", recordaba Alba Carrillo de cuando Frigenti y ella tuvieron una dura disputa pantalla mediante en sus últimos días como finalista de 'GH VIP 7'. "Como a mí sí que me gusta no hacer lo que a mí me han hecho y me ha hecho tanto daño, no voy a subir a la casa a ver a Frigenti si sale expulsado", recalcaba. "Si alguien espera eso, que no lo espere de mí porque no hago lo que no me gusta que me hagan".

"Titulitis inventada"

Pese a que Alba Carrillo ha rechazado subir a Guadalix para protagonizar un vis a vis con Miguel Frigenti, eso no quiere decir que no haya tenido tiempo para criticar su paso por el concurso. "Frigenti dicen que es un buen concursante de reality, pero yo creo que un buen concursante de reality tiene que ser verdadero y él solo juega a través de una estrategia que se tiene muy aprendida de lo que él ha llamado experto en realities, que es un título que se ha atribuido él", sentenciaba la modelo. "No nos atribuyamos cosas que nos las estamos inventando. Titulitis inventada no, por Dios".