El jueves 9 de septiembre, Telecinco inauguró su nuevo reality, 'Secret Story: La casa de los secretos', con una gala a cargo de Jorge Javier Vázquez. Una ocasión en la que el programa contó con la presencia de Alba Carrillo dentro de la casa, donde tuvo la oportunidad de reunirse no solo con su madre, Lucía Pariente, sino también con Miguel Frigenti, con quien ambas habían mantenido una tensa y enfrentada relación.

Jorge Javier Vázquez, atento a la conversación de Alba Carrillo, Miuel Frigenti y Lucía Pariente en 'Secret Story'

Pariente y Carrillo estaban reunidas en la misma sala, con medidas de seguridad para evitar posibles contagios de Covid-19, momento en el que Frigenti irrumpió en la sala y se fundió con un abrazo conciliador con su compañera de concurso y, posteriormente, con Carrillo, a través de una pantalla de plástico. "Portaos bien. Disfrutad mucho, porque esto solo pasa una vez. La vida real no es tan emocionante, así que si tenéis que discutir, discutid, pero daos la oportunidad de conoceros en otra situación", los animó Carrillo, momento en el que su madre aseguró que "no vengo de mal rollo", algo con lo que coincidió Frigenti. "Vengo sin prejuicios", aseguraba el colaborador.

"Si podemos hacer borrón y cuenta nueva...", dejó caer Pariente, dados los enfrentamientos que Frigenti había mantenido con madre e hija en televisión y que parecían haberse solucionado en 'La última cena'. Unas rencillas que tanto el colaborador como la madre de Carrillo tuvieron presentes en sus vídeos de presentación, donde el primero aseguraba sobre su compañera que "no la soporto, porque me parece una persona superdañina". "Con Miguel tengo un resquemor, porque no ha querido hacer balance", declaraba por su parte Pariente, quien calificó al castellano-manchego de "oportunista". "Me parece un bicho infernal. a tuve que sufrir y es una experiencia que no le deseo ni a mi peor enemigo", manifestaba Frigenti, tras lo cual se podía ver a su compañera afirmando que, a pesar de la paz entre él y Carrillo, "yo no he enterrado ningún hacha de guerra".

Lucía y Frigenti en la casa:

???? No se van a soportar

?? Este es el principio de una gran amistad#SecretEstreno pic.twitter.com/qL3Bvoo1gL — Secret Story España (@SecretStory_es) September 9, 2021

"Estoy a la espera"

"Es verdad que estoy a la espera", matizó Pariente, en la gala, a pesar de su buena actitud hacia Frigenti. Por su parte, el concursante subrayó que sus paces hacia Carrillo "no fueron ningún paripé" y se mostró dispuesto "a partir de cero". "En el vídeo de presentación me preguntan por mi relación con Lucía y no ha sido buena, no iba a engañar", explicó Frigenti, que dejaba las cosas en el aire de cara al futuro, al igual que Pariente. "La voy a echar de menos, pero son unas vacaciones", bromeó entonces Carrillo, ante la idea de separarse un tiempo de su madre. Ante este comentario, Frigenti aprovechó para pedirle consejos sobre cómo convivir con Pariente, momento en el que la aludida le recomendó tener "mucha paciencia". "Creo que vais a estar muy bien. Todo mi cariño y toda mi fuerza. Empezad de cero y a por todas", apostó la visitante, antes de abandonar la casa.