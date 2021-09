Con la llegada de 'Secret Story: La casa de los secretos', los diferentes espacios de Telecinco aprovecharon la jornada posterior a su estreno para comentar qué les había parecido el nuevo reality show de Mediaset. En 'El programa de Ana Rosa', apuntó que Lucía Pariente no le gustaba como concursante, lo que despertó la furia de Alba Carrillo, quien la respondió en 'Ya es mediodía'.

Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'

"Lleva un día de concurso, di por qué no te gusta, dame argumentos. ¿Por qué no te gusta mi madre? ¿Por jorobarme a mí porque soy amiga de tu madre? Hija mía, un poquito de cariño y respeto a las madres. ¡Sororidad con las madres!", arremetía la colaboradora contra Flores, dejando atónita a la propia Sonsoles Ónega. "Mi amiga no tiró a nadie por las escaleras", se defendía tras una intervención de Marta López en la que pedía respeto también para la hija de Rocío Carrasco.

López le cuestionaba si estaba preparada para enfrentarse a las críticas que podría suscitar Lucía Pariente en 'Secret Story'. "Por supuesto que estoy preparada, pero los argumentos estos absurdos que no dicen nada van a hacer daño", explicaba. "Vamos a hacer una guerra, si no pasa nada. Cuando vuelva a ser el documental de su madre, le volveré a dar la razón a mi amiga y esta será la guerra de nunca acabar".

Ataques contra la productora del programa

Por si fuera poco, Alba Carrillo también se desahogó contra Unicorn Content, la productora de 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' por el trato que, según afirma, le han dado a Rocío Carrasco. La presentadora le advirtió que tuviera cuidado con algunas afirmaciones: "No es porque lo mande una productora, sino porque tampoco vamos a hablar de según qué temas". Sonsoles Ónega estaba señalando que se defiende a Rocío Carrasco según en qué situaciones, a lo que Carrillo saltó rápidamente que se la defendía poco.

"Podríamos defenderla más", apuntaba Alba Carrillo. "No puedes decir que este programa, cuando ha entendido que lo que hizo Rocío Carrasco...", comenzaba Ónega. "Tú sí, pero en general...", la cortaba la modelo. "No puedo porque no voy a empezar ya el primer día en guerra, pero sabéis lo que ha pasado en esa productora". Carrillo afirmaba que no podía hablar, y es que la productora de 'El programa de Ana Rosa' es la misma en la que ella trabaja. Sin embargo, rápidamente señaló a qué se estaba refiriendo: "El tiro a degüello por las mañanas, no nosotros, ¿pero el tiro a degüello de Lecquio y de todos contra Rocío?". Para salvar el momento, la conductora aclaraba que 'Ya es mediodía' es soberano e independiente del programa de Ana Rosa Quintana.