La emisión de 'La isla de las tentaciones 8' incluyó las primeras hogueras finales de las parejas participantes, empezando porEros Vidal y Bayan Al Masri, quienes tomaban caminos separados cuando la segunda decidió dejar el reality junto a Rubén Torres. A continuación, llegó el turno de Álvaro Rubio y Alba García, cuyo reencuentro acabó con la ruptura de su relación, en esta ocasión, por decisión de la barcelonesa, quien optaba por dejar el reality a solas a causa de las deslealtades de su pareja.

Álvaro y Alba en su hoguera final en 'La isla de las tentaciones 8'

, manifestó Álvaro, al llegar a la hoguera. No obstante, el manchego se topó con un muro, puesto quey pasó directamente a preguntarle por las supuestas deslealtades que había cometido al comienzo de la relación, de las que había hablado en el reality. "La primera o la segunda noche de conocerte, no de salir contigo, me di dos besos con una chica, no más", aclaró Álvaro, antes de contratacar señalando a su novia que

"Me he liado con él porque me ha salido de mi santísimo coño, porque tú desde la segunda hoguera estabas diciendo que te ibas a vivir con esa chica, preguntándole si traga o escupe", saltó Alba. Sandra Barneda quiso saber entonces qué había sentido Álvaro al ver a su novia, momento en el que este aseguró que "necesito respuestas, pero tengo mucho amor hacia ella". La pareja procedió a ver las imágenes, empezando por las de Álvaro y Érika. "Me dejé llevar. Para mí fue un error, estoy arrepentido porque creo que no se lo merece. Si volviera para atrás, no lo haría", aseguró el manchego, después de justificarse señalando que "me sentía cómodo" con la soltera.

"Me gustaría irme sola"

En el turno de las imágenes de Alba, descubrir que había dormido con Borja no sentó nada bien a Álvaro, mientras que Alba, aunque reconoció que "sí que me arrepentí" tras los primeros besos en el jacuzzi, dejó claro que "luego hemos estado igual y de eso no me he arrepentido". "Me sabe mal porque a mí no me gusta que vea esto y lo esté pasando mal, pero después de todo lo que yo había visto de él...", dejó caer la barcelonesa. Asimismo, Alba admitió sentir "mucha atracción física" hacia el soltero, al igual que "siento que conectamos". Ya en la recta final, Álvaro reiteró sus disculpas: "Has sido la que me ha sacado del pozo, no lo voy a olvidar en la vida. Lo siento en el alma".

"Me he bloqueado mentalmente. No me lo esperaba, yo te juro que pensaba que ibas a venir aquí y te ibas a portar como un señor", confesó por su parte Alba, para después añadir que "pensaba que íbamos a salir de aquí casándonos". A la hora de afrontar su decisión final, Álvaro confesó estar "decepcionado conmigo y con Alba, pero mi corazón está lleno de amor por ella", motivo por el que "me quiero ir con Alba", dado que "es el amor de mi vida". "Ha sido muy duro para mí estar aquí, no me ha salido ser yo. La verdad es que a mí me gustaría irme sola", decidió por su parte Alba, consciente de que "no podría confiar más en él", lo que bastó para romper su relación.